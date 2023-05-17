大中華婦幼攜手KLA送書偏鄉 提升弱勢學童閱讀好習慣

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2022年9月，大中華婦幼與KLA美商科磊跨界合作，結合科技與藝文，針對偏鄉學童舉辦線上英語閱讀活動，由KLA的哥哥姊姊帶領偏鄉國小學童閱讀英語故事，從中了解故事中寓含的深意，提升學童品格與外語能力。學童迴響熱烈，一再表達謝意，希望「大睡龍哥哥」下次還要再來，也謝謝大哥哥們跟他們分享好書。
去年12月為持續擴展影響力，大中華婦幼與KLA再次合作，深入了解偏鄉學校對書籍資源的需求後，募集400多本書籍，並親自前往新竹、花蓮、澎湖等地區的16所偏鄉學校，將募集書籍一一贈送給學校。配合贈書活動，大中華婦幼專業的英文老師與KLA的哥哥姐姐，也一起帶領學童閱讀故事書，培養學童閱讀好習慣外，也教導學童正確價值觀。
大中華婦幼在線上教學領域投注大量心血，最近再次與KLA合作舉辦線上閱讀故事書活動，藉由創新方式創造不一樣火花，發掘孩子更多元潛力，期望可以提升偏鄉學童競爭力，同時讓他們能感受社會的溫暖與關懷，長大後由受助者成功轉為助人者，為社會付出更多的愛心。另一方面，也期望有更多企業善盡社會責任，透過跨界合作讓更多人看見偏鄉弱勢學童教育問題。社團法人大中華婦幼關懷成長協會 官網公益贊助連結https://www.twc.org.tw