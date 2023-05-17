韓團沒倫理？Stray kids方燦怒批後輩不打招呼：新世代都這樣嗎
韓國注重倫理文化，和前輩對話一定要用敬語，即使相差歲數不多，也會稱兄道弟，上個月《音樂銀行》到法國舉辦，邀請9個韓團表演，當紅的Stray Kids隊長方燦昨（16）日直播時突然爆料，當時向後輩打招呼時被無視，心情相當受傷，引起網友瘋狂猜測，但他守口如瓶，強調不會說出對方名字。
記者江芷稜/綜合報導
方燦略為不滿地說，可能是世代差異，自己的想法會被認為老派，「現在連打招呼都變得不是基本禮貌了，我不是要罵人，但看到有人經過打招呼也不回應的話，會想說『是怎樣』，好吧，現在的世代原本就是這樣嗎？」一番言論立刻引起網友熱議。
而《音樂銀行》出演名單包括Stray Kids共9個團體，除了前輩MAMAMOO、THE BOYZ外，其他的NMIXX、IVE、ENHYPEN、P1Harmony、CRAVITY及AB6IX都是後輩歌手，儘管方燦明確表示「不會說名字」，Stray Kids的粉絲們已經開始猜測誰是沒有禮貌的後輩團體。
該直播片段在網路上傳播後，網友間不斷爭論前後輩間的相處之道，有人認為可能是後輩沒看到，才讓方燦誤會，也有人認為此舉真的讓人不舒服，「自己打招呼被後輩無視的話，我也會心情很差！」不過，Stray Kids成員鉉辰曾涉及校園霸凌行為，事後公開為過去的言行道歉，網友狠酸「連沒打招呼都忍不了，那團內有暴力成員是怎麼忍受的？真好笑」，反批他公開活動名稱和日期公審，也是很沒有禮貌。