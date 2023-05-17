台海若開戰「這國」成關鍵　經濟學人：與美聯手考驗大

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美國華府智庫國際戰略研究中心（CSIS）近一次進行兵棋推演結果指出，日本是重要關鍵，因為美國需要利用位在日本的美軍基地，若日本願意派部隊參戰，戰勝可能性則會大幅提升。先前包括小野寺五典，以及自民黨議員大塚拓都曾表示，若台海發生危機，日本很有可能會涉入協防。
但日本實際涉入程度多少，或者用何種方式加入，較為曖昧不明。由於日本與美國不同，對於是否幫助台灣自我防衛一事，並沒有明文法律與承諾。前美國官員日本官方的對台政策沒有改變。美國前國安官員就提出疑慮，指出如果把日本的國安政策改革解讀為「日本將全面參與台海戰爭」，會是一個錯誤。
若台海開戰，美國也同意伸出援手的情況下，地緣關係會讓日本陷入兩難，它與美、中兩強之間的複雜連結，也將讓屆時的首相與內閣，出現魚與熊掌無法兼顧的難題。若美國協防台灣，就必須獲得日本的批准，才可使用在日軍事基地，若是中國此時以確保不會受到戰爭波及為由，提議日本拒絕協助美國。但美國也會提醒日本，如果不答應後果自負。日本前國安官員兼原信克說，「如果我們不答應，美日同盟就結束了」。
另外，日本的自衛隊在憲法上只被允許，在日本本土遭受攻擊時，做出回擊或反擊動作。該如何給予台灣協助，或甚至直接參與戰鬥任務，都將成為國會一大挑戰。《經濟學人》指出，日本國會做決定時，至少會考慮「重要影響事態」，授權非戰鬥支援，例如提供燃料、醫療和後勤協助。
日本於2015年時通過法令，允許自衛隊在其他國家受到攻擊，且日本國會認為威脅到日本的存亡時，即可選擇出兵。
如果日本決定參與兩岸衝突，日本戰略家預期美國是矛、日本是盾，日本防禦自己的領土和美軍基地，讓美國放手對付中共。退役上將川野克俊認為，「日本會採取自己保護自己、美國保衛台灣」的策略，也可能派柴電動力潛艦至東海的咽喉點，但也許不會進入台灣海峽，讓自衛隊陷入事實和法律兩難的境地。
但是若美國與日本協同作戰，在一定程度上會比起美韓之間來得困難。過去日本主要作為美軍力量的投射平台，韓國卻是與美國軍事夥伴，此外美軍和韓國軍隊有單一的聯合指揮系統「韓美聯合司令部」，但不同於美韓同盟，美日沒有聯合司令部，美軍與日本自衛隊的指揮系統是平行的，遵守的作戰規則也不同。
因此美日聯手作戰需要組織改造，軍事單位必須找出合作的方式。位於日本北部的三澤空軍基地是美日合作的罕見例子，飛行員在空中可同步作戰，但還需要更大規模整合。
台海戰爭風險升高後，美日為聯合作戰的準備變得更急迫，日本已經在規劃成立永久性聯合總部，與美軍印太司令部相對應，但可能需費時多年。另外，美方的指揮系統也須進行調整，解決駐日美軍沒有實質指揮的問題。