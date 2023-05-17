名家論壇》吳崑玉／朱立倫心底最大的恐懼

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侯郭配？別鬧了。美國第一任副總統，後來的總統，約翰‧亞當斯說過:「副總統是人類有史以來設計出過最沒有功能的職位。」當過副總統的老羅斯福（西奧多‧羅斯福）則將副總統比喻為「四輪馬車上的第五個輪子」。第28任副總統托馬斯‧馬歇爾愛講一個笑話：「從前有兩個兄弟，一個當了水手，另一個當了副總統，人們從此再也沒聽過他倆的消息。」在總統制下，總統沒必要與副總統商量國家大事，有必要再派任務給他。由於副總統的唯一功能便是「備位元首」，美國人戲稱，「副總統與總統，只有一個心跳的距離。」如此無聊的備胎，還不能有任何抱怨，否則便會變成「深宮怨婦(夫)」。而且為了擔任副總統，所有身家財產都得攤在陽光下申報，成為媒體與民間茶餘飯後的材料。除了以後出門有警衛隨扈站崗，有警車開道，實在看不出副總統有何存在價值?
儲備能量下次參選？侯爺承諾只做一任嗎？不太可能吧！兩任後再輪給郭參選嗎？到時郭已年老破八，全世界總統領袖參選人中，大概只有馬哈迪和拜登能贏過他。如果郭願意搭配副手，便要換侯爺睡不著覺了。對侯不爽的黑金與地方派系挺的是郭，韓粉轉移的支持對象是郭，老K黨內外省掛喜歡的是郭，侯爺這屁股怎麼坐得住?中國宮廷的統治心法一向是:「臥榻之側豈容他人鼾睡？」叫郭董四年不打呼不吭聲，他憋都得憋出病來。
讓郭董名列國民黨不分區第一名，去選立法院長，咋聽似乎是個不錯的選項，但算盤撥一撥就會笑出聲來。如果郭董想去當立法院長，前提是國民黨立委過半，或至少國民黨聯合民眾黨泛藍過半。這就代表郭董在未來一年中，得要滿地撒錢，全力衝刺73個單一選區。就算每個區域候選人丟200萬應付應付，也得開掉1億4千600萬。如果這不叫「盤子」，什麼才叫「盤子」?
很早就講過，在老K那些高級黨務人士眼中，郭董從頭到腳就是個「盤子」。為了安撫他，別讓他跑了，老朱陪郭董演一場「碟仙」，把盤子翻過來畫條線，紙上寫個郭字和侯字，卻什麼明確的標準都沒有，讓他希望無限，到最後翻過來，還是希望他當個盤子。國民黨沒有錢就選不下去，如果郭董這個大盤子撤了，朱主席也巧婦難為無米之炊，自然得想盡方法讓郭董掏出銀子來。
說穿了，朱主席導演的這齣徵召提名大戲，演得如此難看，實際上反映的是他心底最深的恐懼。在老朱心底，最深的傷痛不是2020年吳敦義提名失策，而是2016年他當黨主席時的錯誤決策。當年他是相當公平的舉辦了初選，選出了洪秀柱，但提名後的洪大姐卻不受控，把所有立委都嚇傻了。逼得他最後不得不「換柱」，親身批掛上馬，結果自然慘不忍睹。總統只拿了381萬票，遠輸蔡英文的689萬，還跑了約120萬到宋楚瑜帳上，至少約50萬藍軍票不出來投票。立委也是奇慘無比，立委席次從64席掉到35席，區域立委只選上20席，不分區11席。而民進黨卻攻佔68席立委，其中區域49席，不分區18席。
所以，老朱從一開始就決定不辦初選，怕的就是選出來的總統候選人不受控。他屬意侯爺上場，因為他比較穩定，而郭董動作愈大，失言愈多，甚至發表兩岸看法，更讓他心驚膽顫，不得不快速出手收掉這場爛戲。如果繼續拖下去，不初選也變成了類初選，最後更難擺平。如果被逼提郭，接下來如果又出狀況，他可沒本事也沒立場再次「砸鍋換郭」，從此政治生命完全結束，還得揹上毀黨亡黨罵名，永世不得翻身。
換句話說，老朱心底最大的恐懼，不是賴清德，不是習大大，不是美國人，也不是郭台銘，而是他2016年的失敗經驗。所以，他這一路走來，都刻意跟2016年的操作反著來，就是為了避開初選與不受控的地雷。之所以比民調之外還要問立委及縣市長諸侯意見，也是在閃雷。以後要是這個總統候選人出狀況，或者聲勢拉不起來，你們一個都別跑，他可是你們一起拱出來的。
接下來，就看郭董要怎麼反應了？是砸掉盤子拂袖而去?另起爐灶與柯P眉來眼去？還是乖乖接受自己就是個盤子的現實?那全在郭董的一念之間。但郭董的忍氣吞聲，大局為重，恐怕不會扭轉藍營挺郭群眾的情緒，當郭董唱著「不如甭熟悉」:「站在禮堂外，愈想愈悲哀」，支持者們接唱的可能是「用心良苦」:「情滅了，愛熄了，剩下空心要不要？」以後的選戰，恐難再燃起深藍支持者熱情。而熱情，一向是反對黨能夠戰勝執政黨的關鍵要素。
那朱主席呢？這一局徵召提名大戲演完，也就沒他的戲了。除非，除非，造化弄人，情勢演進，又逼他再度披掛出山，但其結果，可能會比2016更慘。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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