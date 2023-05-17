國民黨確定徵召侯友宜！他揭最終3劇本 郭台銘「仍有可能翻臉」
國民黨將在今（17）日下午召開中常會，外界認為國民黨2024總統參選人將會由新北市長「侯友宜」出線，然而就在確定人選之前，然而藍營北市議員秦慧珠今天一大早就在臉書恭喜侯友宜，讓外界大膽篤定藍營確定徵召侯友宜出戰，讓郭台銘在這之前所做的造勢以及種種付出，突然間化為泡沫般。對此，前立委邱毅也分析三種劇本，其中之一就是「郭台銘還是可能翻臉」。
記者張嘉哲/綜合報導
藍營北市議員秦慧珠今天一大早就在臉書寫下「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨，一起加油」提前走漏藍營徵召結果。對此，前立委邱毅也在臉書表示「朱立倫確定徵召侯友宜，有一個指標可以觀察，就是郭台銘會不會親自出席中常會？有3種可能存在」。
第一、郭台銘出席中常會，並與朱立倫、侯友宜同框表達支持，邱毅表示「如果是這樣，則國民黨的警報解除，朱立倫一路權謀盤算得逞，代表郭台銘吞下這口氣，挺郭派也只能徒呼負負。」
第二、郭台銘沒有出席中常會，但有臉書文字或正式新聞稿表達祝福（祝福並不是支持），邱毅表示「如果是這樣，國民黨危機還沒解除，郭台銘及挺郭人士可能還有下一步，獨立參選、與柯文哲合作或不再搭理國民黨都有可能。」
第三、郭台銘沒有出席，甚至沒有文字祝福，邱毅表示，郭台銘當初記者會是說，他相信朱主席，給他一個月，如果他「民調」輸給侯友宜，他會支持侯友宜。
而根據目前坊間至少有4份民調顯示，郭台銘已超車侯友宜，其他的即使落後，也在統計誤差之內，顯示郭台銘的民調其實並未輸給侯友宜。邱毅說「因此如果郭台銘不出席中常會，連祝福或支持的文字都無，則代表郭台銘認為被朱立倫耍弄，氣憤難平，翻臉可能性還是存在的」。