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國民黨確定徵召侯友宜！他揭最終3劇本　郭台銘「仍有可能翻臉」

▲國民黨將在今（17）日下午召開中常會，確定2024總統參選人將會由新北市長「侯友宜」出線。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲國民黨將在今（17）日下午召開中常會，確定2024總統參選人將會由新北市長「侯友宜」出線。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者張嘉哲/綜合報導

國民黨將在今（17）日下午召開中常會，外界認為國民黨2024總統參選人將會由新北市長「侯友宜」出線，然而就在確定人選之前，然而藍營北市議員秦慧珠今天一大早就在臉書恭喜侯友宜，讓外界大膽篤定藍營確定徵召侯友宜出戰，讓郭台銘在這之前所做的造勢以及種種付出，突然間化為泡沫般。對此，前立委邱毅也分析三種劇本，其中之一就是「郭台銘還是可能翻臉」。

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藍營北市議員秦慧珠今天一大早就在臉書寫下「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨，一起加油」提前走漏藍營徵召結果。對此，前立委邱毅也在臉書表示「朱立倫確定徵召侯友宜，有一個指標可以觀察，就是郭台銘會不會親自出席中常會？有3種可能存在」。

▲鴻海集團創辦人郭台銘在板橋第二運動場舉辦真愛母親節感恩音樂會，發言強調台灣要和平不要戰爭。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.12）
▲鴻海集團創辦人郭台銘過去這些日子舉辦許多造勢活動。（圖／記者葉政勳攝）
第一、郭台銘出席中常會，並與朱立倫、侯友宜同框表達支持，邱毅表示「如果是這樣，則國民黨的警報解除，朱立倫一路權謀盤算得逞，代表郭台銘吞下這口氣，挺郭派也只能徒呼負負。」

第二、郭台銘沒有出席中常會，但有臉書文字或正式新聞稿表達祝福（祝福並不是支持），邱毅表示「如果是這樣，國民黨危機還沒解除，郭台銘及挺郭人士可能還有下一步，獨立參選、與柯文哲合作或不再搭理國民黨都有可能。」

第三、郭台銘沒有出席，甚至沒有文字祝福，邱毅表示，郭台銘當初記者會是說，他相信朱主席，給他一個月，如果他「民調」輸給侯友宜，他會支持侯友宜。

而根據目前坊間至少有4份民調顯示，郭台銘已超車侯友宜，其他的即使落後，也在統計誤差之內，顯示郭台銘的民調其實並未輸給侯友宜。邱毅說「因此如果郭台銘不出席中常會，連祝福或支持的文字都無，則代表郭台銘認為被朱立倫耍弄，氣憤難平，翻臉可能性還是存在的」。

▲鴻海集團創辦人郭台銘在板橋第二運動場舉辦真愛母親節感恩音樂會，台上強打「0到6歲國家養」政策。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.12）
▲鴻海集團創辦人郭台銘這些日子舉辦許多造勢活動。（圖／記者葉政勳攝 ）

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