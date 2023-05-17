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Coldplay演唱會緊急宣布加場！準備手刀搶票　11月12日再嗨一晚

▲Coldplay演唱會，主辦單位宣布11月12日加開一場。（圖／翻攝Coldplay IG）
▲Coldplay演唱會，主辦單位宣布11月12日加開一場。（圖／翻攝Coldplay IG）

記者吳雨婕/綜合報導

英倫天團Coldplay宣布今年11月11日將於高雄世運主場館開唱，日前已經公開Coldplay演唱會票價資訊，最貴的VIP座位套票，要價新台幣22800元。而在今（17）日稍早開放理想國會員優先購票，不過此套票已經在一開賣就完售，主辦單位也在剛剛於官方臉書宣布加場資訊，時間是11月12日。

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理想國在官方臉書公布加場訊息：「搖滾天團Coldplay高雄站緊急加場！11月連續兩晚，相約星際漫遊。」加場日期是11月12日，開演時間兩天皆是晚上7點半。Coldplay的「Music Of The Spheres」世界巡迴演唱會已打破許多紀錄，本次巡演將以減碳和環境永續為主要訴求，除了原裝舞台之外，也將於平面搖滾特區設置特別為本次巡演而打造的能量互動裝置，歌迷可藉由發電腳踏車和彈跳地板為演出所需電力貢獻一己之力。

Coldplay一共2場的演唱會演唱會，VIP座位套票有22800元、12300元與8800元，共3種；一般票券的價位，搖滾區皆為5800元，看台座位區則有8800、6300、5300、3800、2800、1500元。理想國會員可於5月17日中午預購，並於5月18日中午12點正式開賣。

▲英倫天團Coldplay將來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供 ）
▲英倫天團Coldplay將來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供 ）
▲Coldplay高雄場演唱會緊急加場。（圖／翻攝理想國臉書）
▲Coldplay高雄場演唱會緊急加場。（圖／翻攝理想國臉書）
【Coldplay: Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL 酷玩樂團2023高雄演唱會】

演出日期：2023/11/11 (六) 19:30 （實際演出時間以現場公告為準）

加場日期：2023/11/12 (日) 19:30 （實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：高雄國家體育場 （世運主場館）

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