名家論壇》黎榮章／「溫暖內閣」聲量表現差　賴清德要擔心了

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至於行政院各部會首長的網路聲量排行，前五名依序是農委會主委陳吉仲（13.9萬則）、內政部長林右昌（5.9萬則）、經濟部長王美花（5.5萬則）、外交部長吳釗燮（5.4萬則）、國防部長邱國正（4.3萬則）。六到十名依序是數位發展部長唐鳳（3.1萬則）、NCC主委陳耀祥（2.7萬則）、交通部長王國材（2.5萬則）、衛福部長薛瑞元（2.3萬則）、退輔會主委馮世寬（1.6萬則）。
然而，這些聲量排名前十的前述內閣首長，網路聲量好感度都低於1，負聲量比正聲量多。陳吉仲爭議如前段落所述，不缺蛋的承諾多次跳票，林右昌是綠營政治明星，轉任內政部長後回應爭議話題如疫苗、詐騙等，也因此引發相關批評。王美花則受到缺電、水電費調漲、台積電設廠等問題影響，飽受批評。吳釗燮則是因在其間歷經宏都拉斯與我國斷交，被批為「斷交部長」。整體而言，這些部會首長在陳內閣接任後，多少都歷經大小爭議風波，使民怨持續燃燒。
進一步比較這些網路輿情針對行政院部會首長的負面聲量中，與賴清德、陳建仁有關的討論數量，可以看到自從4月12日賴清德被民進黨提名為2024總統參選人後，針對賴清德的批評聲浪已超過陳建仁，前者因行政院部會首長而引起的負聲量共5.2千則，後者只有4.8千則，也就是說，一旦行政院部會表現不佳，被罵的不會只是閣揆陳建仁，而是要接棒選總統的賴清德，不可不慎。
不論任何層級的選舉，「施政表現」總是選民投票選擇的重要參考指標，台灣總統民選以來，沒有一個政黨能突破8年執政限制，順利交棒給同黨接班人，也就是所謂的選舉鐘擺效應。賴清德競選2024，蔡政府執政8年來的功與過，將盡數成為賴在選舉中的資產及負債；民眾對行政院施政的所有不滿，賴清德都要概括承受，若民進黨「溫暖內閣」的施政滿意度沒有在所剩不多的時間內「拉尾盤」，施政繼續背離民意的話，苦果恐要由賴清德來吞。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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