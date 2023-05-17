賴清德：房價在降、台北房價所得比不至於繼續攀升

名家論壇》黎榮章／「溫暖內閣」聲量表現差　賴清德要擔心了

▲行政院院長陳建仁組建的「溫暖內閣」，一路走來驚險不斷，聲量表現差。（圖／行政院提供）
▲行政院院長陳建仁組建的「溫暖內閣」，一路走來驚險不斷，聲量表現差。（圖／行政院提供）

文／黎榮章

民進黨在2022九合一選舉落敗，行政院大改組，創下任期最長行政院長紀錄的蘇貞昌請辭下台，前副總統陳建仁受總統蔡英文之託組閣。陳建仁的「溫暖堅韌」內閣一月底上任至今已滿100天，經歷史上最嚴重的蛋荒、雞豬肉漲價、缺水等重大民生事件，還經歷行政院發言人陳宗彥的召妓風波，一路走來驚險不斷，不過，行政院也力推通過《疫後特別條例》，順利發出6000元，並對各行業提供疫後補助。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察今年改組後，行政院各部會的網路聲量趨勢圖，可發現陳內閣總體的聲量緩步下降，人民對施政無感，沒有辦法激起太多熱烈的討論，扣除1月至今的2個聲量高峰點，陳內閣平均每日聲量只有1.5萬則聲量左右，而2個聲量高點的熱門話題都是負面為主。其一是4月中旬，農委會主委陳吉仲坦言缺蛋問題嚴重，明年也有可能缺蛋，遭轟政治芭樂票多次跳票「陳吉仲在位一天，就像是在嘲笑台灣人民」，引發民眾共鳴，創下單日5.7萬則討論；另一個高點，則是5月10日台北高等行政法院撤銷NCC不給中天新聞台換照的處分，從2020年被關台後爭議至今的中天事件，激發網路大量討論，加上鏡電視審照風波，對NCC的批評大量湧現，單日聲量4.6萬筆。

▲行政院各部會：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲行政院各部會：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
至於行政院各部會首長的網路聲量排行，前五名依序是農委會主委陳吉仲（13.9萬則）、內政部長林右昌（5.9萬則）、經濟部長王美花（5.5萬則）、外交部長吳釗燮（5.4萬則）、國防部長邱國正（4.3萬則）。六到十名依序是數位發展部長唐鳳（3.1萬則）、NCC主委陳耀祥（2.7萬則）、交通部長王國材（2.5萬則）、衛福部長薛瑞元（2.3萬則）、退輔會主委馮世寬（1.6萬則）。

然而，這些聲量排名前十的前述內閣首長，網路聲量好感度都低於1，負聲量比正聲量多。陳吉仲爭議如前段落所述，不缺蛋的承諾多次跳票，林右昌是綠營政治明星，轉任內政部長後回應爭議話題如疫苗、詐騙等，也因此引發相關批評。王美花則受到缺電、水電費調漲、台積電設廠等問題影響，飽受批評。吳釗燮則是因在其間歷經宏都拉斯與我國斷交，被批為「斷交部長」。整體而言，這些部會首長在陳內閣接任後，多少都歷經大小爭議風波，使民怨持續燃燒。

▲行政院各部會首長：網路情緒聲量與好感度分析（圖／QuickseeK提供）
▲行政院各部會首長：網路情緒聲量與好感度分析（圖／QuickseeK提供）
進一步比較這些網路輿情針對行政院部會首長的負面聲量中，與賴清德、陳建仁有關的討論數量，可以看到自從4月12日賴清德被民進黨提名為2024總統參選人後，針對賴清德的批評聲浪已超過陳建仁，前者因行政院部會首長而引起的負聲量共5.2千則，後者只有4.8千則，也就是說，一旦行政院部會表現不佳，被罵的不會只是閣揆陳建仁，而是要接棒選總統的賴清德，不可不慎。

▲行政院各部會負面聲量：賴清德、陳建仁相關討論聲量（圖／QuickseeK提供）
▲行政院各部會負面聲量：賴清德、陳建仁相關討論聲量（圖／QuickseeK提供）
不論任何層級的選舉，「施政表現」總是選民投票選擇的重要參考指標，台灣總統民選以來，沒有一個政黨能突破8年執政限制，順利交棒給同黨接班人，也就是所謂的選舉鐘擺效應。賴清德競選2024，蔡政府執政8年來的功與過，將盡數成為賴在選舉中的資產及負債；民眾對行政院施政的所有不滿，賴清德都要概括承受，若民進黨「溫暖內閣」的施政滿意度沒有在所剩不多的時間內「拉尾盤」，施政繼續背離民意的話，苦果恐要由賴清德來吞。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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