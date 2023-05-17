房價居高不下！林伯豐提5建言　籲政府興建只租不賣青年社宅

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對於網路盛傳「房價只漲不跌」，林伯豐表示，現在生活水準的提升才能創造台灣人民的幸福感，台灣房價尤其都會區居高不下，年輕人與弱勢族群在台買不起房，連租屋也有困難，在內政部長林右昌上任後，宣布將建立青年購屋積金制度，每年300億元租金補貼資格及房貸族也都將放寬，林伯豐表示，盼政策落實，應能幫助購屋及租屋族，針對住房政策，他則提出5點建議。
首先，他認為政府應建立長期、全面的住宅政策，在供給面、價格面和制度面，應兼顧產業健康發展，首要解決的是「租房」的問題，再解決「住房」的問題；第二，政府應全面整頓公有閒置或畸零地，如軍方閒置營區，興建「只租不賣」平價租金的青年社會住宅、租金補貼等政策，並規劃私校退場機制，將其土地轉移為老人住宅的興建使用。
第三，住宅法第22條明訂「社會住宅於興辦期間，直轄市、縣（市）政府應課徵之地價稅及房屋稅，得予適當減免。」目前各縣市做法不一，林伯豐建議應修法一律免徵地價稅及房屋稅；第四，民間興辦社宅融資難以取得，造成推動困境，應獎勵民間興辦社宅應比照政府融資平台。
第五，中央和地方政府對於都市更新及危老重建，應簡化流程縮短審議時間，放寬容積管制，加大獎勵誘因，另外，協助成立地方都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，也誘發民間發起自主危老都更的意願。