台日友好再添新頁　高雄與札幌續簽觀光MOU

台日友好再添新頁！高市府觀光局與北海道札幌市經濟觀光局，於近期簽訂觀光交流備忘錄（MOU），雙方後續將就運動、環境及交通等領域交流與合作，共同致力於推廣台日兩地觀光旅遊相關產業，並擴大兩市相互送客規模，提升台日友好關係，並持續商請航空公司及兩地旅行業者，努力重啟高雄、札幌直航復飛。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，日本一直都是高雄前三大境外客源國，高雄與札幌於2017年，曾簽署為期3年的觀光交流備忘錄，後因疫情因素，延至近期方完成續簽，並將此次觀光交流備忘錄的期限調整為不限期。依交通部觀光局統計，今年1至3月已有約14萬日本旅客來台，其中約2萬8000人入住高雄，希望藉由此次觀光交流備忘錄的簽訂，及包裝逍遙園、新濱驛前、橋頭糖廠等日式景點，積極向日行銷，加速吸引日客來高雄觀光旅遊。
觀光局補充說道，目前高雄與日本航線每週往返共計41班，包括華航、長榮、虎航等3個航空公司，計有4個定期航點（東京、大阪、福岡、名屋）、1個包機航點（茨城）；觀光局也為提供更加便捷的台日旅遊體驗，攜手高雄捷運公司與日本第二大的日本旅行NTA公司跨海合作，在全門市推廣販售「高雄好玩×TaKao逛逛券」以及高雄影音曝光宣傳，加速吸引日客來高雄觀光旅遊；另觀光局也將積極協調中央民航局、航空公司及旅行業者等單位共同努力，推動札幌航點復飛，讓兩地之間的觀光交流合作更加緊密，為兩地帶來更多的觀光發展及產值。