王思佳愛馬仕包「不送回原店」？他吐驚人事實：沒把握的人不敢去
女星王思佳近日身陷愛馬仕假包爭議，她還開直播澄清自己找機構送包檢驗後是真品，並秀出購買證明，然而網友還是不埋單。律師林智群今（17）日寫出三點關於愛馬仕的相關資訊，「去愛馬仕的店，花錢驗包，驗出來是假貨，他們會沒收」，讓網友驚呼長知識了！
記者薛羽彤/綜合報導
林智群今日在臉書分享，和客人交換其他領域的專業知識，跟上近日的名牌包話題，林智群表示，愛買名牌包的客戶曾跟他說過，買愛馬仕的包除非你是VVIP，不然一開始就是要找門路，像是厲害的代購，而且是對的門路，才會買得到。而代購還不是你出錢就會幫你買，「你也要展現你的實力給對方看，買配件、買項鍊、買手環，幾十萬上百萬丟下去，人家才會覺得你是一個咖，才會幫你問，幫你排。」
最後，林智群透露，拿到手後覺得對包包有疑慮，可以去愛馬仕的專櫃，花錢驗包，不過當下會要求你簽同意書，「如果驗出來是假貨，他們會沒收。所以沒把握的人，就不敢去愛馬仕店裡驗。」貼出一出，網友立刻聯想到王思佳不找愛馬仕專櫃驗貨一事，熱烈討論表示，「王小姐案例，送他人檢驗真假？就是個超級笑話，原廠比第三方還沒公信力？」、「這就是庸人自擾的行為，買了不疑、疑包不買！」、「沒收！！真是長知識了」。
事實上，王思佳日前開直播就有提到，為何不找專櫃驗貨，要自行找第三方，她表示是因為不想讓大家等，自己也等不了，而她說自己手上有購物證明，但無奈店家只看包包的真偽，跟購物證明無關，才決定將包包送驗，結果出來是正品，但許多網友還是對她手上的包包是真假貨，持有疑慮。