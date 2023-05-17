家扶調查：7成國中生愛滑抖音 逾2成兒少曾點進18禁平台

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查顯示，4成兒少每天使用網路社群超過2小時，整體兒少使用最多的平台是YouTube，抖音則流行於國中以下兒少，且國中生使用達7成；另外，紅極一時的社交定位軟體「冰棒Zenly」，有超過3成的國高中生曾使用，而兒少也開始使用取代軟體，如具有即時讓陌生網友掌握行蹤「冰友」，兒少隱私安全值得留意。
調查指出，1成4的學齡學童在瀏覽網路社群時，被迫接受可怕血腥的圖文內容，即使平台有標示「未滿18歲」警語，仍有超過2成的兒少會主動點擊，高中職生則高達3成。
家扶基金會表示，有1成6的兒少是在國小前就開始接觸網路社群，且約有160位兒少自述曾提供私密照，而國小中高年級學生就要面對網路霸凌、購物詐騙、提供私密照的狀況，比例甚至高於國中生，顯見兒少有越早開始了解網路社群使用安全的需求，家長對於兒少的網路社群瀏覽內容的把關更需要高度的關注。
調查顯示，兒少在網路社群使用經驗上，以獲得生活中實用知識為最多，且隨著孩子年紀越大而增加；近半數兒少表示需要網路社群使用上的協助；兒少從家長學習到網路使用安全知識較學校少，然而兒少認為父母的陪伴和討論對自己更有幫助。
小五的小慈在6歲時就開始使用網路社群，除了固定透過網路社群的通訊功能與朋友即時交流課業上所遇到的疑難雜症，她與同儕的話題更離不開YouTube和抖音近期熱門的影片，除了課業討論和人際交流，她也善用YouTube輔助學習較困難的數學和英文。她說，「透過網路社群可以自主學習，也可以獲得不同人的經驗與想法！」
臨床心理師陳品皓表示，網路社群已與生活密不可分，網路只是媒介，孩子瀏覽的內容才是需要被在意的關鍵，建議家長與孩子在網路社群使用上保持開放的討論管道，避免一昧禁止3C使用，喪失幫助孩子遠離風險的機會。
家扶基金會執行長周大堯提到，這次調查發現，不少兒少對於網路社群使用上的協助有需求，因此，鼓勵家長在面對網路原生世代的子女，提高參與、理解和溝通的比例，降低網路社群帶來的風險，並提供家長「3C」祕招，幫助孩子正向使用網路社群，包括「Convey雙向溝通」，理解孩子的使用需求，親子保持交流空間；「Clear清楚約定」，與孩子明確約定網路社群使用時間及規則；「Care適時關心」，關心孩子使用情況，即時提供所需的協助。