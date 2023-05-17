侯友宜不認同一國兩制 國台辦回應稱「制度不同不是分裂的藉口」
國民黨中常會今（17）下午將宣布2024總統參選人，鴻海創辦人郭台銘已在臉書證實新北市長侯友宜獲國民黨徵召。不過日前侯友宜在新北市議會總質詢稱「反對一國兩制，也反對台獨」，對此中國國台辦發言人馬曉光則回應表示，「制度不同並非統一的障礙，也不是分裂的藉口」。
國際中心楊智傑／綜合報導
新北市長侯友宜即將代表藍營挑戰2024總統大位，日前他在議會總質詢時重申主張，強調按照中華民國憲法，「中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝，厝要顧好、國家也要顧好」；而在今日國台辦記者會上，媒體提問侯友宜「反台獨，也不認同一國兩制」的態度時，馬曉光則回應稱中國堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，就是為了「照顧台灣現實情況」，維護台灣同胞的利益福祉。
國台辦發言人馬曉光表示，「『台獨』損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，是一條走不通的絕路。消除台獨禍根，才有台海和平穩定，台灣同胞才能安居樂業。制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」
至於無緣代表國民黨參選的郭台銘，日前也在金門發表「和平宣言」，主張在一中各表的原則基礎上與中國重新談判，被綠營直轟「大幻想」；馬曉光則反擊稱當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場。
他強調，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上重啟兩岸談判不是幻想，是現實可行之路，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷謀獨挑釁，還妄想得逞，才是不折不扣的幻想。」