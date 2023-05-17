聶雲當眾哭了！送3子女出國留學「一年燒500萬」 突曝張菲近況
50歲藝人聶雲今（17）日與14歲小女兒聶庭出席家扶基金會記者會，他透露女兒這禮拜六就要飛往美國留學，讓他很捨不得，忍不住當眾掉淚，事後還不忘開玩笑說，其實是因為三個子女都到美國留學，一年光是學費就噴500萬元，這才是他落淚的主因。此外，他也曝光前輩好友張菲的近況，更喊話菲哥：「該出來跟大家見面了！」
記者郭佩蓉/綜合報導
聶雲2002年與老婆結婚後育有兩子一女，小女兒聶庭即將在週六出國，太太也因為想照顧孩子前往美國，一家五口分散各地，就連愛犬也要被女兒帶去美國，僅剩烏龜與他相伴，讓他即將面對「偽單身」生活，讓他難過地當場掉淚，更透露大兒子當初去美國那年讓他最難適應：「我們一家五口的基本設定被打壞，過去沒事就待在家，五個人膩在一起，現在只能趁著寒暑假碰面了！」
他表示，單算三個小孩的學費，一年就差不多要台幣500萬，老婆更曾和他說未來想再拿個學位，讓他直呼：「真的不敢算學費的事了！全世界通膨嚴重，想到要供四個讀大學，錢永遠都不夠。」還不忘開玩笑：「所以我剛剛哭的不是感動，是又要花錢了！」不過他並沒有其他怨言，認為爸媽就是要滿足孩子、教育費無法省，只是能力可能有限，兒子們現在在美國都要自己打工賺生活費。
他也談到自己的拌麵品牌，表示拌麵生意去年就有大成長，自己在家也很常吃：「都是省自己，像是我電腦用12年，買新的被孩子拿去，再買一台老婆又拿去，買到第三台才是我（用）！」最後，聊起前輩好友張菲，他也表示與張菲一陣子沒有碰面，不過私下都還是有聯繫，上次見面是去年底歡慶他結婚20周年時，「菲哥都在遊山玩水，氣色依舊很好，變年輕」，更喊話菲哥：「該出來跟大家見面了！」