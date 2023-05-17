李燕驚喜再婚！老公「新店陳大少」事業超強大 竟擁22萬粉絲追蹤
41歲「本土劇女神」李燕昨（16）日無預警認愛，並宣布嫁給「新店陳大少」陳茂榮，兩人也從原本的事業夥伴晉升為終生伴侶，廣受外界祝福。事實上，陳茂榮的背景大有來頭，不僅是愛妻旗下品牌的大股東，還是知名露營平台「露營瘋」的創辦人，臉書粉專擁有22萬名粉絲追蹤。
記者詹鎰睿/綜合報導
李燕在個人粉專發文寫下：「一段感情是這樣的，期望能幫助彼此成為更好的人。是的！他是我的愛人，新店陳大少，也是我曾說過『我喜歡有責任感、有肩膀的那個男人』，不只是認愛，我還認定他了！多想有一個我愛的人，陪著我解鎖這個世界。」而陳茂榮也發聲自嘲：「癩蛤蟆也是能吃到天鵝肉的。」
另據《中時新聞網》報導，其實李燕非常信任陳茂榮，不過基於生意夥伴的關係，曾婉拒對方告白，直到李燕決定拍攝戲劇《一家團圓》才打破沉默，除了交代公司事宜，還脫口說道：「我喜歡你，但我們是股東怎辦？」陳茂榮才立刻回電：「做我女友好不好？」正式交往1年後，小倆口才決定共度一生。
值得一提的是，陳茂榮經營保養品事業多年，不僅和李燕合作創立「Kocskin克麗詩黛」品牌，同時也是知名露營平台「露營瘋」的創辦人，再加上近幾年露營風氣的盛行下，廣受大眾喜愛，其臉書粉專也擁有22萬名粉絲追蹤，如今傳出喜訊，也讓不少粉絲紛紛留言祝賀。