雄中學生參訪東京大學　創校校長母校百年首次聯結

高雄中學師生30多人於5/16-17首度參訪東京大學，高雄中學首任校長吉川祐戒是東大校友，兩校有著深厚的淵源。東京大學為雄中科學班同學設計了兩天的課程，包含實驗、專題演講和校園導覽，甚至還找來留學東大的台灣學生和雄中同學見面，讓雄中師生感受到東大的細膩規劃。
記者陳美嘉／高雄報導
雄中指出，安排參訪東京大學有深度的歷史意義，雄中有三個很重要的校園文化基礎，第一是自由民主開放的校園，即使經歷嚴酷的白色恐怖時期，依然堅持。第二是樸實的校風，一直到今日，樸實仍然在生活中不斷影響雄中學生。第三便是大家熟知的實事求是精益求精的雄中精神，而前二者和創校的吉川祐戒校長關係頗深，吉川校長畢業於東京大學哲學系，深受大正時代歐洲民主思維的影響，雄中在這個時期便奠基民主思維與樸實校風的基礎。
訪問團劉威廷同學指出，拜訪土木科學所時，看了河流橋墩模擬實驗以及水泥的介紹與應用，橋墩的設計與建造在日本和台灣這種多地震和高侵蝕地區相當重要，尤其看到模擬侵蝕的「過程」令人印象深刻。
帶隊的科學班班主任江國宏老師說，有著16位諾貝獎得主的東京大學是間歷史悠久的校園，有著濃烈學術氛圍。其中，標的建築「安田講堂」，有著類似雄中紅樓彈孔歷史。科學班導師劉玉蓮老師則說，整個參訪過程體會到日本教授對我們參訪的用心安排，參與教授與研究生皆善意專業認真，其細膩程度令人佩服。
雄中表示，經過這次和國外大學聯繫的經驗，未來將拓展更多世界知名大學，讓同學們有更深度的國際交流經驗及更寬闊的視野。