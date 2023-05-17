接見菲律賓參議員訪團　蔡英文肯定移工貢獻

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總統表示，非常歡迎菲律賓學生來台就學，不但能促進兩國學生交流，相互學習，畢業後還可以直接投入就業，為企業搭起投資菲律賓的橋梁。期待未來台灣和菲律賓能在既有的合作基礎上，讓夥伴關係更上一層樓，並且創造更多互惠合作。最後，總統祝福洪迪薇參議員行程圓滿順利，也希望未來有更多菲律賓國會議員來訪。
隨後，洪迪薇參議員致詞時表示，很榮幸有此機會與總統討論兩國所面臨的迫切議題。作為菲律賓反對黨的參議員，她一直致力於系列法案，希望可以捍衛國家安全、加強台菲雙邊經貿關係及維護菲籍移工在台灣的福利。
洪迪薇參議員說，數十年來，台菲雙邊關係不僅透過堅實的經貿關係，也透過人民的團結而更加堅定。在經貿方面，她感謝台灣將菲律賓視為重要的市場以及通往東協的門戶，並致力於強化農業、綠色科技、漁業、法律執行、氣候變遷、教育及人民交流等領域的雙邊合作。此外，目前15萬在台菲籍移工多數在製造業服務，身為透過民主制度選出的參議員，她也相當關心他們的福利與安全。
洪迪薇參議員也表達對台灣民主的支持，她認為民主將促進各國人民之間的和平，也將帶來國際關係的和平與穩定。和平對於人民的安全與經濟繁榮均至關重要，她相信台菲持續加強關係、相互合作，將迎來恆久的和平。訪賓一行由外交部長吳釗燮陪同晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。