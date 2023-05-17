郭下侯上！稱國民黨已得初步團結　鄭正鈐：「最強戰隊」儼然成形

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國民黨今下午召開中常會，鄭正鈐受訪表示，當郭台銘中午發臉書文，恭喜侯市長被徵召時，就覺得這些問題已不存在，爭取過程中很多紛擾，也看到郭、侯都展現非常高的格局與高度，之前的紛擾大概就告一段落了，至於裡面支持者的情況也不太重要了。
鄭正鈐強調，今是國民黨要徵召總統候選人大日子，看到郭台銘也出面給予最大祝賀，相信郭在過程提出和平、繁榮與青年主張，肯定也會得到侯友宜關注，也可能納入未來政見中，這是非常好的過程。
是否認為郭台銘今未現身中常會有點可惜？鄭正鈐回應，到選舉還有很長的路要走，相信郭台銘一定會在適合時間點，且不只一次的出來支持侯友宜，今天臉書文也寫很清楚，相信接下來就是國民黨大團結，爭取非綠聯盟，並且下架民進黨重要時間點。
媒體追問，覺得郭台銘出走機率高？鄭正鈐指出，整個過程中看到郭台銘，不斷強調徵召最強戰隊概念，也在一個月前就表示，不管徵召誰都強力支持另一方，今天臉書文更透露，昨與侯碰面時就已當面恭喜，「我覺得是這是一個很好的君子之爭」，並開啟政黨競爭，國民黨於過程中已得到初步整合與團結。
不過，徵召前一天挺郭、挺侯派中常委仍不斷放話，是否能夠成功整合？鄭正鈐直言，坐轎的人心裡已經定了，但扛轎的人還沒有放鬆，這次過程也看到郭台銘有約束下面的人的能力，如昨天原要開記者會、餐敘，都很迅速暫時停下，也看到侯的團隊對所有問題，也沒有表示任何意見，表示對整個團隊約束力量也很足夠。
至於是否希望侯郭配？鄭正鈐說，之前民調不管侯郭配、郭侯配，「民調都會贏過賴清德」，目前不用在意誰是副手問題，因為最強戰隊儼然成形，不管郭當副手或立法院長，郭也講很清楚一定會站在藍營這邊，支持侯並下架民進黨。
媒體再問，郭台銘是否心情不佳？鄭正鈐指出，郭台銘臉書文發出時，「他應該是正面的，且充滿正能量，積極看待這次徵召結果」；郭台銘心情好不好，只有本人知道，但從外面看來，郭表現了高度與格局，充滿了正能量。
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