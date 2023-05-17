「繞了一圈還是侯友宜！」 趙少康批朱立倫：耍弄郭台銘！
國民黨中常會今（17）日徵召新北市長侯友宜參選總統，中廣董事長趙少康痛批黨主席朱立倫，耍了鴻海創辦人郭台銘一圈，繞了一圈還是侯友宜，「精算師算來算去，到底在算什麼」，該如何擺平郭台銘？
Newtalk新聞
「天下本無事、庸人自擾之」，趙少康今天受訪時表示，侯友宜去年連任新北市長大勝對手林佳龍45萬票，當時應宣布徵召他，一鼓作氣、乘勝追擊，結果現在繞了一圈還是侯友宜，然後耍弄了郭台銘一圈，讓人家覺得很有希望，結果還是沒有，真的不懂朱立倫算計算來算去，最厲害的精算師到底算了個什麼？
趙少康痛批朱立倫，把單純的事情搞得很複雜，國民黨要團結，但不是只有嘴巴講，現在最大的目標，是要不要給民進黨繼續執政，若過去7年大家很滿意，那就繼續投民進黨，大家繼續受苦；若要換人換黨執政，就投國民黨。如果藍軍都支持侯友宜，加上中間選民，就會贏，最後還是要看選民智慧。
查看原文
延伸閱讀：
國民黨徵召人選今翻牌 郭台銘是否「翻臉」？邱毅曝1指標3劇本
徵召人選今翻牌！郭粉灌爆朱立倫臉書 苦苓：郭台銘出線才不會「腥風血雨」
｢台灣是獨立國家、名字是中華民國｣立場沒變？ 賴清德直球對決：是