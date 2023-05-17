藍徵召侯友宜參選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

侯友宜獲徵召參選　謝國樑籲與民眾黨合作：單打獨鬥或許不足

▲郭台銘對侯友宜獲國民黨徵召參選總統表達祝賀，謝國樑稍早受訪對郭表達敬意，並喊話應尋求與民眾黨合作，國民黨單打獨鬥或許仍不足。（圖／記者翁子竣攝，2023.05.17）
▲郭台銘對侯友宜獲國民黨徵召參選總統表達祝賀，謝國樑稍早受訪對郭表達敬意，並喊話應尋求與民眾黨合作，國民黨單打獨鬥或許仍不足。（圖／記者翁子竣攝，2023.05.17）

記者翁子竣／台北報導

新北市長侯友宜今（17）日獲黨主席朱立倫徵召，即將代表國民黨參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘也在臉書發文表達祝賀，喊話會全力支持侯友宜勝選。對此，出席中常會的基隆市長謝國樑稍早受訪，表達對郭台銘的敬意與敬佩。謝國樑更特別強調，2024若只靠國民黨單打獨鬥或許不足，未來仍要尋求與民眾黨和更多政黨合作。

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國民黨今下午召開中常會，正式提名侯友宜參選總統。與會的謝國樑受訪指出，他要恭喜侯友宜在一連串篩選過程中，終於得到黨中央徵召與確定，尤其看到郭台銘臉書，他個人要表達12萬分敬意，貼文提到要全力支持侯友宜選總統。

謝國樑坦言，「我第一時間看了其實眼眶紅紅的，非常的感動」，都了解郭台銘熱愛中華民國，過去從捐疫苗開始，在台灣人最需要時給予最溫暖幫助，這一次又能顧全大局權力支持侯友宜，非常了不起也令人敬佩，要給予深切且12萬分敬意感謝郭台銘。

談及未來決勝關鍵？謝國樑說，雖國民黨目前已提出總統候選人也完成徵召提名，但他認為整合工作尚未結束，他曾多次發言提到，希望能在所謂非綠陣營繼續整合，包括跟民眾黨嘗試做不同合作，也認為唯有尋求與民眾黨進一步合作，2024年勝選才更有機會。

謝國樑說，基隆市政府的副市長就是民眾黨籍，從12月開始很緊密合作也很愉快，感謝對方給他各種幫助。謝國樑認為，不同政黨間一定還是有機會合作，2024年若只靠國民黨單打獨鬥，或許仍然不足，仍然要尋求更多政黨合作，也要尋求民眾黨。

至於未來郭台銘、侯友宜要如何來合作？謝國樑回應，他只是在地方服務，不敢僭越推薦，用何種具體形式合作，這幾位領袖都熱愛中華民國，也有心彼此合作，心意比實際職務分配或合作方式，可能在這一階段來說更重要一些，唯有大家有志一同，相信什麼合作都可談成，相反若心沒在一起，就無法取得互信。

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