侯友宜獲徵召力拚2024總統 蔣萬安讚「有擔當首長」盼他扛起台灣
國民黨中常會今（17）日正式徵召新北市長侯友宜，代表藍營角逐2024總統選戰，台北市長蔣萬安對此表示「「我心中的侯友宜，是一位正派、有魄力、務實又極有遠見的領導者，更是基北北桃啟動區域治理的靈魂人物」，期盼他能扛起2300萬人口的台灣。
記者林莞茜／綜合報導
蔣萬安回顧去（2022）年10月，他隨著台北市議員一起赴新北塭仔圳，觀摩侯友宜用3年多時間，動員1.7萬多人次、協調4000多家鐵皮工廠遷移，一口氣解決40多年的都市沈痾、397公頃土地重新整體規劃，讓新北城市風貌翻過全新一頁，而他也透過綿密、細膩的社會溝通，形塑出眾人的共同願景，再透過堅定的魄力、務實高效的執行力，一步一腳印改變城市的發展軌跡，讓蔣萬安不禁深有所感「我那時就感受到，一位有擔當的首長，只要對遠方的願景看得夠清晰，就不會畏懼眼前的挑戰」。
蔣萬安指出，國民黨正式徵召侯友宜參選中華民國總統，他也到場見證了17年前侯友宜扛起了全國治安，12年前開始為400萬人口的新北市服務，去年共同啟動了近千萬人口的基北北桃合作交流平台，因此他期盼侯友宜明年「扛起2300萬人口的台灣」。
至於鴻海集團創辦人郭台銘未獲徵召一事，蔣萬安說，他要向郭台銘由衷致敬「他是帶領我國科技業站上全球舞台的核心人物，更是幫助全台灣度過疫情危機的公益家，即使未獲提名，也早已是民眾公認的世界級領袖」，最後也喊話「願全體國人團結向前，2024年一起贏回國家的未來」。