被徵召參選總統 侯友宜先感謝郭台銘、高喊大破大立讓政黨輪替
國民黨主席朱立倫今（17）日宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選2024年總統，侯友宜感謝大家給他的肯定，也謝謝鴻海創辦人郭台銘，侯友宜高喊，台灣現階段兵凶戰危、百廢待舉，參選就是要勝選，必須大破大立，再次讓政黨輪替。
記者余祥／台北報導
侯友宜在中常會上，首先謝謝郭台銘在經濟上做出巨大的貢獻，以及為國為民打拼的精神，他不但敬佩，更願意團結攜手並進，尤其現階段國家在國際情勢兵凶戰危、百廢待舉，讓年輕人看不到未來，必須大破大立，再次讓政黨輪替。
侯友宜高喊三次「再次讓政黨輪替」，救國家、救台灣要展現破釜沈舟的決心，要參選就要勝選、要參選就要團結國家、要參選就要帶給人民希望，「守護中華民國、愛護台澎金馬人民是我一生的信念，永不改變。」
侯友宜說，台灣人都是勤儉、認真、老實，努力為家人拼一個更好的未來，因為大家都知道，「中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝」，大家要團結一致、自立自強，顧好自己的家，才能創造更好的未來。
侯友宜說，尤其在艱苦的歲月裡，最重要的是要凝聚向心力，向前走，他參選是為了贏得國家的光榮、台灣的繁榮，「讓我們不分彼此，團結勝選」。
致詞結束後，侯友宜還一一與每位中常委握手致意。