獨／租屋補助大烏龍！他爽領7個月「遭全額討回」　官方回應氣炸

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行政院在去年中下旬推出「300億中央擴大租金補貼專案」，不僅補貼戶數增加以外，補貼金額更是提高1.2倍至1.8倍的有感加碼，其申請的條件包括成年滿18歲，也就是說大一新生的大學生，在外租屋也可以一併受惠；另外則是申請人及家人均無自有住宅（包括申請人、申請人的配偶、申請人的直系親屬等）、申請時，家庭成員均未接受政府其他住宅之相關補貼、符合住宅補貼對象一定所得及財產標準等。
然而最大亮點就是，過去在申請補助時，有許多房東都不願意提供租屋資料，然而這次的專案卻主打「不需要提供房東資料」，政府相關部門會加強對房東的政策說明，讓房東有信心。
而仔細到官網瞧一瞧，發現試算專區「資格檢視及金額試算」當中，依照順序填寫資料確實完全沒有提及「房東任何資料」，計算出來會告知自己是否符合資格、以及能獲得多少補助，只要資料備齊就能直接申請，且快速審查通過。
■連續領7個月房屋補貼！北漂族慘遭追繳全額「2萬多元」
一名楊先生日前向《NOWnews今日新聞》投訴，他透露當初看到這個專案時，就馬上相中知道自己可以申請，於是在去年8月申請該專案，結果非常快速就通過，十月就開始發放補助金額。楊先生說「以自己的條件試算的話，自己一個月租屋補助一共有2880元」。
結果正當享受補助的同時，在4月份中旬卻接到電話內政部營建署的來電，告知因為自己所承租的房子房東登記為「營業用」，所以營建署撤銷了楊先生的租屋補貼，要求楊先生退回從去年10月到今年4月，總計7個月補助20160元的補助全額。
「一開始接到電話時還以為是詐騙，後續請人員寄一封信件給我，這才發現是真的。」楊先生質疑，「這整起事件身為租客領取補助的資格絕對沒問題，如果內政部這筆預算本來就打算對租客釋出善意，就不該多次強調不必向房東申請資料，如今因為營建署審核疏失，申請頁面上也沒有相關的條件說明，導致這筆帳的歸屬最終回到這180位租客身上，這不是本末倒置非常不合理嗎？」楊先生也提到自己將提「行政訴願」，希望廣大的受災戶也站出來。
■不只楊先生！第一波租屋補貼烏龍就有180戶
然而事實上，這波租屋補貼事件當中，其實總計有180戶烏龍審核案件，其中包括有房東沒有繳納房屋稅被抓包，害租客喪失「補助資格」等情事，這些人都必須要「退還補助金」，加上這只是第一波在七八月申請的個案，難保後面第二波申請的案件中，也有「審核失誤」的案件。
而對於租屋補貼的烏龍事件，營建署官方僅表示，在300億元租金補貼受理申請戶數32萬餘件中，大約有180件，約占總案件的0.05％，因審查人員初期對作業不熟悉，才會發生此個案情形，表示歉意，會加強人員的專業訓練，後續將書面通知返還金額及匯款帳戶，並可協議採分期方式繳還。不過該回應讓楊先生相當不滿的說：「所以還是要租客吞這筆帳，但這筆錢真正出差錯的細節大家心知肚明。」提到自己日前真的有收到追繳的公文，一定會使用行政救濟管道維護自己權益。