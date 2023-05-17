金曲入圍再爆爭議！紀曉君不滿點名她 怒譙「有做功課嗎」
第34金曲獎頒獎典禮將於7月1日在台北小巨蛋登場，昨（16）日金曲獎已公布入圍名單，其中原住民歌手Kivi入圍了最佳原住民語歌手獎、最佳原住民語專輯獎、年度專輯獎，沒想到卻被得過金曲獎「最佳新人」的歌手前輩紀曉君，質疑Kivi的專輯有疑慮，紀曉君怒譙對方：「有做功課嗎？」
記者吳雨婕/綜合報導
紀曉君在個人臉書上發文提到，Kivi專輯《分水嶺 Padiyudr》中的歌曲〈Paiwan Hymn 排灣聖詩〉是卑南族音樂之父陸森寶的作品〈蘭嶼之戀〉，不是什麼排灣聖詩，因此怒轟：「女聲在唱排灣老古調我真的欣賞，但是請問有做功課嗎？」由於紀曉君與南王三姐妹都有唱過該曲，縱使編曲、唱法、語言都不同，但這首歌確實是陸森寶的作品，非排灣聖詩，「原作者應該要寫上吧！到目前為止我們都還在傳唱祂的歌，覺得太不尊重這位卑南音樂之父了。我對這種最敏感，錯誤還不夠嗎？，錯誤引導下一代，這就是我們最怕的，一直強調要給對的傳承，不懂就要問，即時糾正錯誤。」
而Kivi的專輯《分水嶺 Padiyudr》共同製作人阿爆，親自在該貼文底下留言，提到這首「排灣聖詩」是Kivi在部落教會所學的歌曲，原歌沒有詞曲的作者，僅有排灣族語歌名，因為是排灣的詩歌，所以才用「排灣聖詩」取名，並向教會長老取得翻唱同意，因為聖歌的特殊性，她們並未報名任何有關詞曲創作的獎項。阿爆也表示〈蘭嶼之戀〉是很有名的歌，許多歌手都有翻唱過，「原住民的歌謠裡面，常常有這種旋律很相似，或是歌名很相似，但各部落有不同命名的歌。」對於紀曉君提出的質疑，阿爆表示理解：「因為之前太多古謠盜用的情形，我明白妳的擔心。」最後不忘感謝紀曉君的提醒，而紀曉君暫時沒有多做回應。