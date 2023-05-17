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國民黨徵召侯友宜選總統　范雲：黑箱初選是民主的寬宏大量與悲哀

▲民進黨立委范雲表示，藍營以黑箱初選徵召侯友宜，這是民主制度的寬宏大量與悲哀。（圖／翻攝自范雲臉書）
▲民進黨立委范雲表示，藍營以黑箱初選徵召侯友宜，這是民主制度的寬宏大量與悲哀。（圖／翻攝自范雲臉書）

記者陳威叡／台北報導

國民黨今（17）日正式宣布徵召侯友宜參選2024總統大選，對此民進黨立委范雲表示，藍營以黑箱初選徵召侯友宜，這是民主制度的寬宏大量與悲哀，允許從政滿是黑箱處理的人，以許多人的生命換來總統參選人，包括鄭南榕、恩恩與當初已故新北市衛生局職員林林于仙，這一切問題新北市長侯友宜都不會回答，「很有可能會選出一位，輕蔑選民各種提問，只會跳針、不會實質回答的總統！」

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范雲說，國民黨今天以黑箱初選徵召黑箱市長侯友宜作為總統參選人，這是民主制度的寬宏大量與悲哀，因為民主制度允許一個從政滿是黑箱處理模式的侯友宜，成為許多人以生命換來民主的國家的總統參選人。

范雲表示，侯友宜曾是國家暴力的打手，甚至到現在都不肯說明，當初國家給了3個選擇處理鄭南榕，作為現場指揮官的侯友宜，為何選擇最粗暴最殘忍的作法，跳針王侯友宜不會回答台灣社會對他的一再提問，就像他對付被新北延遲81分鐘而死亡的恩恩案一樣，侯友宜只會面無表情說「我們尊重家屬！」

范雲說，這樣蔑視選民提問的政治人物可以選總統、甚至可能當選總統，是民主制度的寬宏大量與悲哀。黑箱王侯友宜配上黑箱黨國民黨，配的剛剛好。只是他們配不上台灣的民主，台灣的民主是台灣人民用生命、用身體、用淚水，一點一點衝破國民黨執政的壓迫、暴力、凌辱、讓人家破人亡的殘忍爭取來的。

范雲指出，黑箱王侯友宜學習黑箱黨國民黨的宮廷手法、大內高手操作，青出於藍。不回答鄭南榕案、恩恩案，也不回答已故的新北市衛生局職員林于仙，被長照機構執行長性侵，勇敢站出來為自己申訴，卻被新北市衛生局長官約談，在 黑箱約談後，林跳樓自殺，因為認為沒有人會相信她了。

范雲說，性侵林于仙的加害人在今年被判3年6個月，新北市衛生局的黑箱約談在去年7月被監察院糾正，但至今不知道新北市衛生局為什麼可以做一個違法的約談。當然這一切問題，身為新北市大家長的侯友宜，通通不會回答。

最後范雲表示，黑箱王侯友宜代表黑箱黨國民黨選總統，是對民主制度最大的傷害。「很有可能會選出一位，輕蔑選民各種提問，只會跳針、不會實質回答的總統！」

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