國民黨徵召侯友宜選總統　范雲：黑箱初選是民主的寬宏大量與悲哀

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范雲表示，侯友宜曾是國家暴力的打手，甚至到現在都不肯說明，當初國家給了3個選擇處理鄭南榕，作為現場指揮官的侯友宜，為何選擇最粗暴最殘忍的作法，跳針王侯友宜不會回答台灣社會對他的一再提問，就像他對付被新北延遲81分鐘而死亡的恩恩案一樣，侯友宜只會面無表情說「我們尊重家屬！」
范雲說，這樣蔑視選民提問的政治人物可以選總統、甚至可能當選總統，是民主制度的寬宏大量與悲哀。黑箱王侯友宜配上黑箱黨國民黨，配的剛剛好。只是他們配不上台灣的民主，台灣的民主是台灣人民用生命、用身體、用淚水，一點一點衝破國民黨執政的壓迫、暴力、凌辱、讓人家破人亡的殘忍爭取來的。
范雲指出，黑箱王侯友宜學習黑箱黨國民黨的宮廷手法、大內高手操作，青出於藍。不回答鄭南榕案、恩恩案，也不回答已故的新北市衛生局職員林于仙，被長照機構執行長性侵，勇敢站出來為自己申訴，卻被新北市衛生局長官約談，在 黑箱約談後，林跳樓自殺，因為認為沒有人會相信她了。
范雲說，性侵林于仙的加害人在今年被判3年6個月，新北市衛生局的黑箱約談在去年7月被監察院糾正，但至今不知道新北市衛生局為什麼可以做一個違法的約談。當然這一切問題，身為新北市大家長的侯友宜，通通不會回答。
最後范雲表示，黑箱王侯友宜代表黑箱黨國民黨選總統，是對民主制度最大的傷害。「很有可能會選出一位，輕蔑選民各種提問，只會跳針、不會實質回答的總統！」
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