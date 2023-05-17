富察3月在上海遭逮捕 國台辦稱「個案」：歡迎台灣同胞赴中交流
台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）日前赴中國遭逮。國台辦17日再次針對此事做出回應，表示，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，並指出富察為個案，兩岸交流不需有任何疑慮，仍「歡迎、鼓勵台灣同胞到大陸從事正常的交流活動」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
國台辦發言人馬曉光17日在例行記者會上，針對富察被捕一事做出進一步說明。馬曉光指出，上次發布會（指4月26日例行記者會）已經宣布，2023年3月21日，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，目前相關案件正進一步辦理當中。據悉，辦案單位已經已安排李延賀妻子在上海與其進行通話和通信，並將繼續依法保障李延賀的各項合法權益。
馬曉光隨後強調，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，這是個案，並稱「廣大台灣同胞只要沒有這樣的主觀惡意和行為，對於兩岸交流就不需要有任何疑慮。我們歡迎、鼓勵廣大台灣同胞來大陸從事正常的交流活動，並且持續依法保護他們的合法權益。」
媒體後續追問提到，外界認為李延賀遭到調查與其從事出版業活動相關，大陸多次說尊重台灣的制度，李延賀的事件是否代表兩岸仍有鴻溝，離陸方所言仍有差距？對此，馬曉光稱，李延賀的事件與制度沒有任何關係。
馬曉光強調尊重台灣社會制度，台灣同胞也應該尊重大陸社會制度。「如果只要我尊重你，而你卻對我的制度從事煽動的、否定的或是否認的，不只是言論而是付出行動，是不是將心比心？是不是能做到相互尊重，我想界線就在這裡。」他進一步稱，任何主權國家的安全都是不容挑戰的，不能以所謂「自由民主」之名肆意妄為。