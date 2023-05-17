提升行人學童通行安全　竹縣提10案、10學校改善計畫

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新竹縣長楊文科表示，為了改善行人及學生安全，在街道設計及執行上，轉變為「以人為本」的道路空間。工務處長江良淵指出，新竹縣配合行政院道路交通安全精進作為政策推動，精進市區道路交通安全，降低易肇事路口、校園周邊及校內道路事故發生機率、減緩事故傷亡的嚴重程度，縣府彙整各公所、機關意見，向行政院核定的「校園周邊暨行車道路安全道路改善計畫」提案，截至今年4月30日，新竹縣政府已提案10件工程，包含1件路口改善、1件現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統，及8件（10所）學校通學步道改善，總金額約為2億2百萬元。
江良淵指出，其中「新竹縣竹北市竹北國小通學步道暨行車安全道路改善計畫」由縣府教育局提報，規劃更新竹北國小既有實體人行道設施，形成L型串聯的人行空間，銜接中正西路既有實體通學步道，健全步行環境與附屬設施設計，提升市內聚落生活重要聯絡道路的服務品質。
由於現有人行道樹穴壓縮人行空間，且有多處沉陷及損壞、無障礙坡道未銜接行穿線等狀況，教育局提案改善，包含從中央路旁巷道路段可銜接中正西路既有通學步道系統等，使通學步道更加完整。
「關西鎮關西國小校門周邊人行道改善工程」、「竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程」則分別由關西鎮公所、竹東鎮公所執行，縣府共同提報，關西國小周邊人行空間不足，提案預計延伸人行空間至校門，增加安全性；二重國小則因人行道未串聯、路幅狹窄，期望能串聯起人行空間。
縣府轄內10項工程提案包含山崎國小、竹北國中、竹北國小、關西國小、竹仁國小（含竹北高中）、二重國小、竹東鎮光明路人本環境建置工程、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、竹東高中及上館國小通學步道建置工程、新竹縣現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統。
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