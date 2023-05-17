繳稅季小確幸！早午餐品牌推銅板美食1+1只要55元
繳稅季到來，荷包縮水但健康美味不能省。拉亞漢堡趁勢推出「銅板美食，1+1只要55元起」活動，用最受粉絲喜愛的熱銷品項及輕鬆划算的銅板價，讓粉絲省荷包又飽腹。「晨間廚房」則推出全新餐點選擇「青花椒豬系列」以及清新爽口的「無糖桂花青」，同時還有吸睛可愛、環保好攜帶的「小南吸管防塵套」與限量款「花磚隨飲杯」。
記者陳美嘉／高雄報導
拉亞的銅板美食活動共有四個組合，全是熱銷排行榜上的明星商品，如麥香雞漢堡、螞蟻族最愛的巧克力湯種吐司、台式早餐必吃的蘿蔔糕以及擄獲大小朋友的麥克雞塊。四種組合通通都是銅板價，鹹甜組合有麥香雞漢堡＋巧克力湯種吐司，只要55元；最狂的組合則是兩個麥香雞漢堡，只要69元。
「銅板美食，1+1只要55元起」活動即日起至6月12日，無論是現場點餐或是開啟「拉亞漢堡智慧點餐APP」都可以點購，使用APP點餐更可享受「預約訂餐、現場快取」的方便服務。活動限懸掛活動布條之門市適用。
「晨間廚房」隨著夏季來臨推出全新餐點，有椒香四溢、口感層次豐富的「青花椒豬系列」以及清新爽口的飲品「無糖桂花青」。晨間廚房夏日椒點活動，即日起至5/31，凡到晨間廚房全台分店，來店凡點購青花椒豬系列餐點+10元，換購中杯無糖桂花青乙杯(每份限加購乙次)。6/1起，來店不限金額消費即可+15元換購小南吸管防塵套乙個，售完為止。6/20起使用晨間APP至晨間商城，透過點數可兌換花磚隨飲杯，收到簡訊後至指定店家繳費並領取。享受美味的同時，也能環保愛地球。