內幕／朱立倫帶侯友宜親自到郭家拜會郭台銘　低姿態促成團結

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朱立倫說服郭台銘主要提出幾項指標，第一，黨中央彙整了各家媒體民調數據，都顯示侯友宜贏過郭台銘5%以上，第二，黨中央調查了縣市長的意向，除了花蓮縣長徐榛蔚、新竹縣長楊文科較偏向侯友宜外，其餘縣市長都是力挺侯友宜，第三，黨中央也探詢黨籍立委意向，僅個位數支持郭台銘，多數人仍支持侯友宜、或支持黨中央力挺的人選。
據了解，這些主要徵召指標都是在朱、郭、侯3人在場的情況下談論的，因此郭、侯兩人對於徵召指標都有所了解。
不過，郭台銘一時仍難以接受這樣的結果，據了解，郭週一晚間就召回所有核心幕僚商討對策，但週二一早仍取消了挺郭記者會、宣明智也取消與常委的餐敘，這些動作也被視為郭尚未打算與國民黨翻臉，仍在做最後打算。
黨高層直到今日上午對於郭台銘的動向仍沒有十足的把握，直到中常會的前一小時，郭台銘在臉書發文指出，恭喜侯友宜獲得徵召提名，郭也透露，昨日親自與侯友宜會面，已經將他認為促成台灣關鍵轉型的和平、繁榮、清廉的主要政見交付於侯，希望能持續推動。
國民黨今日中常會雖未邀請郭台銘出席，但表示已經著手聯繫未來適當時機會再合體，由於國民黨520將會舉行團結記者會，黨籍縣市長都會出席，郭台銘是否也會出席備受關注。
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