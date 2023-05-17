國民黨徵召侯友宜選總統 卓冠廷：今天起新北沒有市長
國民黨今（17）日正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，對此兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷說，從今天起新北沒有市長，這也是國民黨連續提名第3位落跑市長，從朱立倫、韓國瑜到侯友宜，無不趁勝選當作籌碼，推銷自己就是最強候選人，市民選出市長，但市長不屑當市長，舉國皆知這種傲慢的下場，呼籲侯既然要角逐大位，「請像個漢子辭職，堂堂正正地參選。」
記者陳威叡／台北報導
卓冠廷說，從今天起新北市沒有市長，國民黨確定徵召半年前甫連任的侯友宜角逐下屆總統，不只郭台銘被擺一道，4百萬新北市民也被甩遠遠。侯友宜也是正式成為第2位落跑選總統的新北市長，也是國民黨連續提名的第3位落跑市長。
卓冠廷說，從朱立倫到韓國瑜，再到侯友宜，無不挟著剛經歷的勝選當作籌碼，推銷自己就是最強候選人。以為自己趁勝追擊，卻是踐踏民意。市民選出市長，但市長不屑當市長。
卓冠廷說，這是舉國皆知這種傲慢的下場，選舉開跑，市政放爛。質問侯友宜，市長還打算報告明年預算嗎？延宕的捷運三鶯線和樹林萬大線打算負責嗎？斥資27億元的新北市立美術館只開幕一半導致的民怨有聽到嗎？連續6起槍擊事件還打算全力追查嗎？
卓冠廷表示，新北市有無數問題等著市長率隊解決，但新北今天起沒有市長，而侯友宜欠新北市4百萬人民一個稱職的市長，呼籲既然要落跑角逐大位，「請像個漢子辭職，堂堂正正地參選。」