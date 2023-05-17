關穎公開王思佳道歉私訊！收藏愛馬仕多年「代購水很深」
關穎今（17）日擔任《enya FASHION QUEEN》時尚大使，對於王思佳疑拎愛馬仕假包上《女人我最大》，關穎透露第一時間收到王思佳的道歉訊息，「她第一時間一直跟我道歉，一直不好意思，她說我有些新聞會影響到妳，她知道會帶給我一些困擾，我說沒有關係，我相信連她自己不知道。」
記者羅凌筠/台北報導
關穎表示在錄影現場根本沒有人去質疑包包真假，壓根兒不會往那個方向想，「我不曉得她的東西從哪裡來，沒辦法幫她回答，相信的人就會相信，不相信的話我覺得是她的人生功課，她要理性應對，我不喜歡落井下石，我還算滿有義氣的，當然跟她還是朋友，低潮就陪她走過。」
至於王思佳參加欣賀集團富二代孫柏豪婚禮，整套桃紅色香奈兒服飾、包包複製關穎的造型，關穎澄清：「我當然不會借她啊，所以我第一時間幫她澄清，不要讓人覺得她的其他東西都受爭議，那個是我們錄《女大》，她跟我說好喜歡這件衣服，可不可以買一樣的，她當場打給SALES，她就是這麼愛買，所以我知道她是在台灣店上拿的。」
有沒有和王思佳一起買過包包？關穎說沒有，彼此大部分碰面都是工作場合錄影，「我自己買東西非常小心，一定找相信的人或買專櫃，因為我家女人多，從我媽媽到我妹妹，我們就是一起在店上買，早期沒有配貨、代購的問題，（愛馬仕）特殊皮革跟普通皮玩法又不一樣，這個水很深，我覺得買東西就像交朋友，做好功課再來。」
關穎以前也在Joeman頻道提過，自己買愛馬仕也會找代購，關穎說：「代購是很正常的事情，代購也是有專業跟厲害的，他們現在被波及到很緊張，我也要替他們講話，代購像各行各業一樣，有好人有壞人，不要一竿子打翻所有人。」