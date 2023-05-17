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好市多冷凍草莓也驗出A肝病毒　已售出1513包

好市多冷凍草莓也驗出A肝病毒　已售出1513包
好市多冷凍草莓也驗出A肝病毒　已售出1513包

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】好市多A肝莓風波擴大，衛生福利部食品藥物管理署17日公布墨西哥生產的「科克蘭冷凍草莓」A型肝炎病毒污染陽性，售出1513包陸續回收，已要求好市多須在31日前提完整調查報告。

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這次檢出A肝病毒陽性之產品為科克蘭冷凍草莓，產地為墨西哥，規格2.72 kg/包，產品標示有效日期2024年8月5日，該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位已於5月5日要求回收已售出仍於效期內之全部「Kirkland Signature科克蘭」冷凍莓果類產品，賣出1513包正陸續回收中，後續將由衛生局依法處辦。

為了解本次A型肝炎病毒汙染來源，食藥署亦審視好市多5月10日提供之初步調查報告，內容未就產品檢出A肝病毒之原因提出完整說明，不足以確保產品安全，已函請要求該公司於5月31日前提出完整調查報告，於完成調查及改善前，將持續暫停受理該公司相關產品輸入報驗。

好市多進口綜合莓、冷凍藍莓陸續檢出A肝病毒，食藥署自5月3日起至6月2日暫停好市多進口莓果類產品，共3個號列品項。衛福部次長王必勝日前表示，在調查結果出爐前，暫不開放好市多進口冷凍莓果。

截至5月16日止，好市多各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計4萬9168.32公斤，包括科克蘭冷凍綜合莓2萬4089.54公斤、科克蘭冷凍草莓1402.64公斤、科克蘭冷凍藍莓2萬3676.14公斤。

詳細資訊食藥署已於官網首頁設置「好市多公司冷凍莓果檢出A肝專區」，揭露「A肝個案通報情形」「好市多冷凍莓果案產品回收情形」、「後市場輸入冷凍莓果抽驗結果公布」「A肝衛教資訊」「好市多公司提交之調查報告審視意見」等資訊，供消費者參考，以達資訊透明化。

薛瑞元：持續監控　好市多：比照辦理退貨

好市多莓果檢出A肝病毒後，衛福部長薛瑞元責成食藥署每週召開食安記者會，他受訪時表示，會持續監控，團體訴訟部分可按規定申請，但目前未滿20人提出，會持續追蹤，也會聯繫協助申請訴訟費用補助。

好市多對此出面致歉：「我們很遺憾發生這樣的結果，造成會員不安及擔憂也深感抱歉，我們持續全力配合主管單位的指示積極辦理，並協助會員服務的溝通。好市多對於產品的承諾及責任都是一致，對於任何驗出A肝的品項，都會比照辦理。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57867

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