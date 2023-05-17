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獨／Uber撞賓利超額險夠賠嗎？　退役Uber五星司機年保費金額曝光

▲一輛Uber昨在國道上與賓利發生車禍，車頭幾乎全毀，維修費粗估約200萬到300萬元。（圖／翻攝畫面）
▲一輛Uber昨在國道上與賓利發生車禍，車頭幾乎全毀，維修費粗估約200萬到300萬元。（圖／翻攝畫面）

記者徐銘穗/綜合報導

一名Uber司機昨（16）在國道上沒打方向燈「鬼切」，與後方千萬賓利Continental GT發生擦撞，造成賓利車頭嚴重毀損，可能遭求償200萬到300萬元維修費，事故在Uber司機社團引發討論，究竟多元計程車能保超額責任險嗎？維持6年5星好評的退役Uber司機，大方公開自己的「超額保單」，年保費5萬5810元，日前轉自用牌保費變1萬7000元，相差約3倍。

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Uber國道撞賓利事故也在臉書「UBER DRIVERS TAIWAN(台灣優步)」社團引發討論，有網友問說「多元計程車能保超額責任險嗎？」答案是「可以的，只是比較貴」，也有人說「保了也可能負擔不了這次的損失」。

▲退役五星Uber司機詹先生公開自己的年度車險保單，投保300萬超額險，一年保費要繳5萬5810元。（圖／退役五星Uber司機詹先生提供）
▲退役五星Uber司機詹先生公開自己的年度車險保單，投保300萬超額險，一年保費要繳5萬5810元。（圖／退役五星Uber司機詹先生提供）
日前退役的Uber北漂司機詹先生，近6年開了3萬5650趟，平均週薪為3萬1774元，始終維持5星滿分好評。他大方向《NOWnews今日新聞》分享開Uber時投保的車險保單，以他34歲、曾出過險紀錄來看，去年7月至今年7月的車險，包含丙式車體險、第三人責任險、第三人責任附加駕駛人傷害險，以及300萬元超額責任險等，年保險費為5萬5810元

若以此次Uber撞賓利，粗估維修費200萬到300萬元，並以詹先生投保的300萬超額險來看，光看維修費部分是有機會能勉強支應求償。

詹先生說，他因有出險過，保費漲了20%，但若扣掉這層因素保費也要5萬元。但他也強調，身邊的Uber司機都有保超額險，個人丙式車體險只賠24萬元，如果發生什麼事就可以用超額去補足，嘆說「台北名車一堆，一年多個5千多塊買個心安也很值得！

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