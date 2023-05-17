今日廣場》蘇世軒／黨內沒民主，無能獨裁的國民黨沒讓全民失望

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黨內勢必分裂黨外又無人整合，國民黨哪來的底氣認為教訓民進黨必定等於票投國民黨？
國民黨要重返執政，非綠的整合絕對是最大方針，侯友宜能夠整合非綠嗎？事實早已證明侯友宜完全無法勝任，因為柯文哲壓根看不起侯友宜，被沒收提名的郭台銘更不服氣，侯友宜絕對是促成郭柯配的最大推手，何況侯友宜別說整合非綠，連國民黨內部勢力的茶壺風暴都無法調停，再加上帶職參選的包袱所在，未來新北如若發生治安、工安、交安等意外，勢必成為民進黨與非藍陣營全力集火的目標，侯友宜連自保都吃力，更不用想他可以母雞帶小雞，恐怕是母雞又再次踩死小雞。
2024的勝負還沒分出來，但國民黨內的戰犯已經大搖大擺站出來
頭號戰犯自然是無能獨裁的黨主席朱立倫，朱立倫惡意操弄郭侯的對立避免其中一方壯大擠壓自己的掌權正當性，你說朱立倫就算弄個黨員投票當提名辦法都算有一套公開的制度，但朱立倫卻沒有這麼做，國民黨的黨主席是由全體黨員選出，而總統作為未來的當然黨主席，竟然不需要透過任何黨內的民主機制，這是非常矛盾又諷刺的事情，而這種事情也只有朱立倫做得出來。
次要戰犯必定是貪得無厭的新北市長侯友宜，在確定國民黨提名侯友宜後，柯文哲立刻向郭台銘釋出善意，表示所有議題都能合作，不僅給了郭台銘一個台階，同時加深了國民黨內的分裂，侯友宜明知會有這種情況，仍然選擇堅持不退不斷釋出有意參選的曖昧，其實就是用自己的貪婪在賭國民黨的未來。
第三戰犯是沒有眼界與大局觀的國民黨全體，無視郭台銘過去為國民黨的奉獻，如同現代義和團一樣，一廂情願認為侯友宜掌握民意，但侯友宜真有如此龐大的民意，又為何需要朱立倫為他處處掩護，大大方方公開提名規則，勝負令人心服口服才能有利療傷團結，這道理國民黨不會不懂所以輸了自然也不必喊冤。
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