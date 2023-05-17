天坑吞車　議員建議成立體檢委員會要求修自治條例嚴懲

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吳旭智質詢，天坑事件發生多次，縣府和建商豐邑建設的話已難以取信民眾，要解決天坑問題，必須回歸技術面、專業層面，請公正第三方專家判讀專業資訊。對縣府來說，首要重新取得民眾的信任，而對民眾來說，只想回歸往日的平靜與繁榮。因此他強烈建議，縣府成立「重大工程體檢委員會」，委請具公信力的產、官、學專家總體檢，重新檢視重大工安事件的標準作業流程，並跨局處橫向串聯以整合結果，此外還要完整調查竹北地質，並將相關資訊放在公開資訊平台供民眾瀏覽。
楊文科答道，此次事件後已對建商勒令停工並罰款，也在本月10日下令要求建商在10天內提出搶險計畫，且包括一旁「大有可為社區」的居民意見，如地質鑽探、周邊建物結構安全鑑定與整體區域的改善等都要列入，他也已請工務處全面檢視縣治一、二、三期以及高鐵、台科大重劃區的建案，至於成立體檢委員會的建議，縣府會研議如何執行。他強調，讓社區居民安心生活，是縣府必須完全把關之事，縣府已祭出通牒，會請建商加緊提出計畫。
林禹佑則質詢，建案在發生工安意外後，一次僅罰3萬元，應該要有更嚴厲的方式開罰建商，因此要求修訂自治條例，提高對建商的罰則。他也要求，針對有不良紀錄的建商，縣府應該比照行政院教育部的「幼兒園裁罰紀錄查詢」系統，公布建商名單，以保障民眾權益。
林禹佑補充說道，現行法律對於違法、違規建商的把關，罰則不夠重，希望透過修訂自治條例，在不牴觸相關母法的前提下，能夠更加嚴格，不讓建商肆意作為，甚至忽略施工安全。何況部分有不良紀錄的建商，可能經過改名等手法，掩蓋過去的劣質行為，希望透過公開平台，揭露這些建商過去的作為，讓民眾購屋更加安心。
縣府工務處長江良淵答詢，依據《建築法》規定裁罰最高3萬元，其他縣市確實有各自的自治條例，此部分縣府可研議如何修訂，或甚至採一事多罰。至於公布有不良紀錄的建商，或許可以統計歷年裁罰的名單，他將與法制單位研議，如可行，則會披露在網頁專區。