台大國際引水人計畫啟航！坣娜攜老公資助30生訪以色列

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台大表示，國際引水人計畫為全台灣第一個校級海外實習計畫，將於暑假期間選送台大學生至海外企業、NGO、研究機構進行見習實習，並採用「師徒制」方式，由海外各機構推派導師擔任「引水人」，讓遠渡重洋的學生在導師的陪同下，能夠在校園以外的場域學習和實習，並體驗外國職場文化或從事國際服務，幫助發展個人未來職涯。首屆合作實習機構包括美國IBM Research、英國皇家植物園 （Kew Gardens） 及肯亞舊鞋救命 （Step30）等約10間企業、NGO，以及加州理工大學、聖路易華盛頓大學、芝加哥大學等美國頂尖大學實驗室，經台大協助媒合，今年共錄取30多位學生。
薛智偉、坣娜也響應該計畫精神，與台大共同合作「以色列台灣學子見習團」，今年將資助30位台大學生於暑假參訪以色列全球知名新創公司、NGO，還能與當地大學交流、拜訪文化景點，親身體驗猶太文化。
薛智偉．坣娜猶台文化交流協會為四星集團創辦人暨董事長，也是在台猶太人薛智偉，與其妻子、知名歌手坣娜共同成立的非營利性組織。台大指出，薛智偉深耕台灣50餘年，成立猶台文化交流協會（JTCA）並致力推廣以色列及猶太與台灣文化，今年開始執行台灣學子見習團，首次啟動提供台大見習生在以色列當地的住宿、交通與餐食，透過實地拜訪新創公司與文化景點，學生將能親身體驗以色列的新創精神，得以進一步規劃人生願景與深入了解猶太文化。
陳文章致詞時表示，透過參加薛智偉．坣娜猶台文化交流協會以色列台灣學子見習團，台大學生得以參訪以色列知名企業與機構，並深入了解與學習猶太文化；透過引水人計畫，學生將在合作企業導師的帶領下，提前體驗海外職場文化、拓寬國際視野，抑或是能藉由服務性計畫，培養解決社會議題的能力及利他精神。
陳文章希望台大學生能透過出國見習、實習，燃起火種，追尋未來夢想；台大還推出許多國際交流方案，包括今年將選10位學生跟東京大學學生對話，也會挑選學生到日本筑波大學參與論壇，日前獲贈100萬，將提供學生到法國交流，但詳細計畫還要跟國際處討論。
坣娜說，協會主要關懷在台猶太人，成立以來，國際上有更多猶太人注意到台灣，而協會成立有3個目標，第一是推廣猶太文化，第二是教育，會捐助台灣弱勢國小學童，並在大學端成立台灣學子見習團，希望每年都能舉辦，帶領台灣大學生到以色列參訪，撞擊世界觀，第三則希望結合文化與教育，推廣人文身心和諧。
坣娜提到，今年與台大合作的以色列台灣學子見習團，是第一團，協會花了許多金錢與交情，將帶領學生參訪一般遊客不太能去的地方，也會跟當地猶太人交流，希望學生們帶著感激、喜悅的心情，在現場有不懂的地方，就盡量問，讓猶太人感受到來自台灣的台大生很優秀。