人物／警界出身沈著冷靜　侯友宜角逐大位引領國民黨重返執政

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜最為國人熟知的，應是1997年侯友宜曾空手進入當時南非駐台武官住處，與脅持人質的白曉燕命案嫌犯陳進興談判周旋，最後終於逮捕陳進興、救出人質，侯友宜更因為這起案件，成為民眾心目中的英雄。
不只是白曉燕案，過去最常被綠營攻擊的鄭南榕自焚案，也是侯友宜執行逮捕；2004年總統投票前夕的319槍擊案，也是侯友宜帶隊偵查，但正因為此事件發生，導致藍軍「連宋配」落敗，讓藍營內部不少人對於侯友宜當年放過陳水扁耿耿於懷。
侯友宜是政壇內罕見受到藍綠提拔、重用的人，侯友宜與前總統陳水扁的淵源很深，在陳水扁時任台北市長時期，侯友宜就從刑事警察局督導一路升至刑事局副局長，2006年，陳水扁總統任內，侯友宜更是以不到50歲的年紀高升警政署長，成為史上最年輕的署長。
不過，2008年政黨輪替，在前總統馬英九執政期間，侯友宜則被冷凍至警大擔任校長，但2010年在時任新北市長朱立倫的力邀下，棄警從政，出任新北市副市長，2018年正式接棒參選新北市長，並順利連任。
侯友宜兩次競選新北市長，都大勝民進黨對手，無論是前行政院長蘇貞昌或是前台中市長林佳龍，都不是他的對手，也因為侯友宜警長形象，在選舉期間被稱為「漢子」，形象鮮明。
侯友宜在新北市執政期間，施政滿意度也一直維持高點，展現強大的施政實力及民意基礎，侯友宜已經不再是被誰提拔的人，而是國民黨內最具實力的政治人物。
不過，侯友宜與國民黨內傳統菁英型政治人物十分不同，侯友宜始終與國民黨保持距離，不過問黨務，總是那句「市政優先」、「侯侯作歹誌」，侯友宜不介入政治，專心市政的形象也深植人心，對侯而言，似乎也是讓他能吸納中間選民的關鍵因素。
侯友宜從政多年來，不改他沈著、冷靜的警察特質，也鮮少失言，經過多次選舉的洗禮，侯友宜躍身國民黨最強母雞、挑戰總統大位，縱然侯不是魅力型的領袖，但他穩紮穩打、一步一腳印，備受期待成為帶領國民黨重返執政的關鍵人物。
更多「侯友宜參選總統」相關新聞。