藍徵召侯友宜參選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

明年總統不再是台大法律系畢業！賴侯柯確定參選　打破這些魔咒

▲ 綠藍白三黨總統候選人出爐，左起為民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜。合成照片
▲ 綠藍白三黨總統候選人出爐，左起為民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜。合成照片

記者何哲欣／台北報導

國民黨今（17）日正式徵召新北市長侯友宜參選總統，民眾黨今也宣布，由黨主席、台北市前市長柯文哲參選總統，民進黨則是早已確定，由黨主席、現任副總統賴清德接棒參選，朝野三黨總統候選人底定，距離明年大選剩不到8個月時間，綠藍白將全力拚執政。

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台灣從1996年開始總統直選，從已故前總統李登輝、到前總統陳水扁、馬英九與現任總統蔡英文，清一色都是台大畢業，且從扁馬蔡，三人都是台大法律系畢業，可以確定的是，明年總統大選，將不再由法律人擔任。除此之外，不論賴清德、侯友宜或是柯文哲當選總統，都會創下歷史第一。

如果明年是賴清德當選總統，賴會是總統直選後，首位能順利接棒的副總統。李登輝時代的副總統連戰，陳水扁時代的副總統呂秀蓮，馬英九時代的副總統蕭萬長、吳敦義，再到前副總統陳建仁，都未能再更上一層樓，有些甚至連在黨內初選都未勝出。賴清德若當選，將打破魔咒。

如果明年是侯友宜當選總統，將是首位警察出身的總統。侯友宜是中央警官學畢業，也是中央警察大學犯罪防治研究所法學博士，擔任過警政署長、警察大學校長，2010年接任新北市副市長，2018年首度代表國民黨參選新北市長，2022年連任成功。

他在擔任警察期間表現也頗受矚目，如1997年擔任台北市刑警大隊隊長，在白曉燕命案期間，曾進入南非武官官邸內與陳進興談判。但1989年他率隊帶隊攻堅自由時代雜誌社，導致鄭南榕自焚身亡，未來參選總統，勢必也會是綠營攻擊焦點。

如果明年是柯文哲當選總統，將是首位非國民黨也非民進黨籍的總統。柯文哲是素人醫生出身，2014年以無黨籍參選台北市長順利當選，2018年順利連任，接著創立台灣民眾黨，明年將以第三勢力的代表，參選總統。若柯文哲順利當選，代表第三勢力出頭天，台灣不再被藍綠綁架，第三勢力也能執政。

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