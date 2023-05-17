明年總統不再是台大法律系畢業！賴侯柯確定參選　打破這些魔咒

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如果明年是賴清德當選總統，賴會是總統直選後，首位能順利接棒的副總統。李登輝時代的副總統連戰，陳水扁時代的副總統呂秀蓮，馬英九時代的副總統蕭萬長、吳敦義，再到前副總統陳建仁，都未能再更上一層樓，有些甚至連在黨內初選都未勝出。賴清德若當選，將打破魔咒。
如果明年是侯友宜當選總統，將是首位警察出身的總統。侯友宜是中央警官學畢業，也是中央警察大學犯罪防治研究所法學博士，擔任過警政署長、警察大學校長，2010年接任新北市副市長，2018年首度代表國民黨參選新北市長，2022年連任成功。
他在擔任警察期間表現也頗受矚目，如1997年擔任台北市刑警大隊隊長，在白曉燕命案期間，曾進入南非武官官邸內與陳進興談判。但1989年他率隊帶隊攻堅自由時代雜誌社，導致鄭南榕自焚身亡，未來參選總統，勢必也會是綠營攻擊焦點。
如果明年是柯文哲當選總統，將是首位非國民黨也非民進黨籍的總統。柯文哲是素人醫生出身，2014年以無黨籍參選台北市長順利當選，2018年順利連任，接著創立台灣民眾黨，明年將以第三勢力的代表，參選總統。若柯文哲順利當選，代表第三勢力出頭天，台灣不再被藍綠綁架，第三勢力也能執政。
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