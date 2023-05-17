小爪水獺4胞胎出門見客啦！岸邊飛奔「成殘影」　一家團聚萌翻天

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臺北市立動物園於2019年底協助收容被查緝走私的小爪水獺，當時幾隻嗷嗷待哺的小爪水獺還未開眼，經過保育員人工哺育、一點一滴的拉拔長大，其中1隻雌性個體蜜香，於2022年底與1隻由新加坡動物園交換來臺的雄性個體史達奇配對成家。這組新血緣家族順利在今年初生下了4隻健康寶寶，照養團隊評估寶寶成長狀況穩定後，在4月12日讓牠們全家一起搬遷到溫帶動物區，經過一整個月的適應後，史達奇家族的6位成員，終於在本週正式與遊客見面。
新生的4隻小爪水獺寶寶，會跟著爸媽學習游泳技巧及採食固體食物，在進入戶外活動場測試期間，保育員一直在旁密切觀察寶寶和爸媽的互動，只見4個小小身影在岸上飛快地跑來跑去，靈活地追隨著爸媽的腳步，幸運經過活動場的遊客們，無不被可愛、吵雜又忙碌的小爪水獺一家所吸引。接下來保育員會逐漸拉長寶寶和爸媽在戶外活動場的時間，歡迎喜愛小爪水獺的大小朋友們，記得到溫帶動物區拜訪蜜香、史達奇及四隻小爪水獺寶寶哦！
藉由這個機會，臺北市立動物園要再次呼籲大家，小爪水獺雖然可愛，但牠們終歸是野生動物，有著與生俱來的野性本能，並不適合被當作寵物飼養，國際間已透過華盛頓公約，禁止小爪水獺的買賣行為，請民眾千萬不要私自飼養保育類野生動物，以免觸法受罰哦！