明高溫飆破36度！好天氣週四說掰掰　全台「這天」雨多到發紅

小爪水獺4胞胎出門見客啦！岸邊飛奔「成殘影」　一家團聚萌翻天

▲喜愛小爪水獺的民眾可到溫帶動物區拜訪「蜜香」、「史達奇」及四隻小水獺。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲喜愛小爪水獺的民眾可到溫帶動物區拜訪「蜜香」、「史達奇」及四隻小水獺。（圖／臺北市立動物園授權提供）

記者李惠婷/綜合報導

臺北市立動物園今（112）年初新生的4隻小爪水獺寶寶，即日起在溫帶動物區和大家見面了！目前寶寶們正跟著爸媽學習採食固體食物及加強游泳技巧，提醒大家拜訪小爪水獺家族時，請記得保持輕聲細語，才不會驚擾到「蜜香」和「史達奇」育幼哦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立動物園諶亦聰園長表示，亞洲小爪水獺（Aonyx cinerea)原生地分布在東南亞，包含孟加拉、印度及中國一帶的濕地、灌木叢、森林、潮間帶等，被列為IUCN紅皮書列為易危物種，也由於牠們呆萌的模樣與國際寵物市場間被炒作提高的需求度，使野生族群在原棲地面臨被獵捕的危機更加嚴重。

▲初到新的環境，由爸爸史達奇和媽媽蜜香打頭陣。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲初到新的環境，由爸爸史達奇和媽媽蜜香打頭陣。（圖／臺北市立動物園授權提供）
臺北市立動物園於2019年底協助收容被查緝走私的小爪水獺，當時幾隻嗷嗷待哺的小爪水獺還未開眼，經過保育員人工哺育、一點一滴的拉拔長大，其中1隻雌性個體蜜香，於2022年底與1隻由新加坡動物園交換來臺的雄性個體史達奇配對成家。這組新血緣家族順利在今年初生下了4隻健康寶寶，照養團隊評估寶寶成長狀況穩定後，在4月12日讓牠們全家一起搬遷到溫帶動物區，經過一整個月的適應後，史達奇家族的6位成員，終於在本週正式與遊客見面。

▲今年初新生的4隻小爪水獺寶寶，目前正跟著爸媽學習採食固體食物及加強游泳技巧。（圖／臺北市立動物園授權提供，蔡伊琳攝）
▲今年初新生的4隻小爪水獺寶寶，目前正跟著爸媽學習採食固體食物及加強游泳技巧。（圖／臺北市立動物園授權提供，蔡伊琳攝）
新生的4隻小爪水獺寶寶，會跟著爸媽學習游泳技巧及採食固體食物，在進入戶外活動場測試期間，保育員一直在旁密切觀察寶寶和爸媽的互動，只見4個小小身影在岸上飛快地跑來跑去，靈活地追隨著爸媽的腳步，幸運經過活動場的遊客們，無不被可愛、吵雜又忙碌的小爪水獺一家所吸引。接下來保育員會逐漸拉長寶寶和爸媽在戶外活動場的時間，歡迎喜愛小爪水獺的大小朋友們，記得到溫帶動物區拜訪蜜香、史達奇及四隻小爪水獺寶寶哦！

▲小爪水獺史達奇一家本週正式與遊客見面。（圖／臺北市立動物園授權提供，蔡伊琳攝）
▲小爪水獺史達奇一家本週正式與遊客見面。（圖／臺北市立動物園授權提供，蔡伊琳攝）
藉由這個機會，臺北市立動物園要再次呼籲大家，小爪水獺雖然可愛，但牠們終歸是野生動物，有著與生俱來的野性本能，並不適合被當作寵物飼養，國際間已透過華盛頓公約，禁止小爪水獺的買賣行為，請民眾千萬不要私自飼養保育類野生動物，以免觸法受罰哦！

黑柴對女醫哼哼兇！見男靠近「1反應」超爆笑 飼主：年輕的更好

不只狗「單身貓」也想脫單！寵物界Tinder太萌：公公想找個對食

「世界最年長狗」31歲了！生日派對百餘人同慶　主人曝長壽秘訣

貓頭鷹小狗「咕咕喊開門」！給完禮物秒害羞離開　背影超可愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀