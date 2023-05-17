泰勒絲暴雨中飆唱45首歌「竟吃上百萬罰單」！原因暖哭7萬位歌迷
33歲美國天后泰勒絲( Taylor Swift ) 近期舉辦美國巡迴演唱會，總計52場，但來到田納西州（Tennessee）卻遇到無情的大雷雨被迫中止，眼見現場7萬多位歌迷動彈不得，泰勒絲竟決定在大雨中照樣開唱，唱到凌晨1點多才落幕，雖然吃了180萬美元的超時罰單，但她的敬業與堅持，再次讓外界折服。
記者詹鎰睿/綜合報導
泰勒絲於美國當地時間7日來到田納西州舉辦戶外演唱會，預計下午6點30分登台，結果卻碰上大雷雨，演唱會被迫中止，由於當地氣象局警告，待在戶外會更危險，現場7萬多位歌迷只能暫時安置在室內體育場避難，不過雨勢根本沒停過，大家也都無法離開。
怎料，泰勒絲竟與官方團隊決定，晚間10點正式開唱，要把45首歌唱好唱滿，過程中她還跟大家笑說，「這是一場雨中演唱會！」、「我們看起來像洗了5次的車呢！」最終唱到凌晨1點多才結束，也給了歌迷們難忘的夜晚，泰勒絲事後也在社群平台表示，這場雨中演唱會讓她終生難忘，也感謝工作人員、歌迷們陪她一同面對大雨的考驗。
另據外媒報導，由於演唱會結束時間已經超過原訂的晚間11點，推估泰勒絲將會吃上美金180萬元的罰單（大約台幣5524萬元），由於泰勒絲45首歌通通唱完，而且還是在暴雨中完成，也讓泰勒絲再次成為外界關注焦點，讓眾人感到十分佩服。