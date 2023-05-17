評侯友宜代表國民黨出征 綠營高層：沒有願景與任何政策主張的人
國民黨中常會今（17）日正式徵召新北市長侯友宜，民進黨中常會上有高層在黨務報告指出，藍營提出一個沒有願景也沒有任何政策主張的人，面對議會質詢與外界的質疑，都採取迴避的態度，2024是一場凝聚共識、團結台灣的選舉，期待全黨必須嚴肅面對、接受挑戰，民進黨也會持續提出願景的政見和政策，持續堅持這樣的價值方向、打贏選戰。
記者陳威叡／台北報導
國民黨今日正式提名侯友宜參選2024總統大選，綠營高層於中常會上指出，國民黨選擇了一個沒有願景、沒有任何政策主張的人，市政處理有很多缺失，更遑論是國政。
該人士表示，侯友宜過去在市政面對與外界的質疑，都採取迴避的態度，遇到爭議、遇到問題都採取這樣的態度，所以民進黨認為，這樣的人選，就是一個沒有願景、沒有政策的人。
該人士也說，國民黨過去到現在都採取戰狼式攻擊，包括從政人員，用各種手段抹黑民進黨執政、攻擊賴清德，是想要掩蓋事實、造謠抹黑，這場選舉其實不應該是這樣。
該人士指出，這場選舉應該是一個凝聚共識、團結台灣的一場選舉，期待全黨必須嚴肅面對、接受挑戰，民進黨也會持續提出願景的政見和政策，持續堅持這樣的價值方向，「結合更多正向力量，來打贏這場選舉。」