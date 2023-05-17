迎520告白日！7-11大杯美式「買2送2」 酷聖石冰30元開吃
適合浪漫告白的520即將到來，7-11也開跑咖啡限定優惠，包括APP行動隨時取自5/18起至24日前，限時7天推出「大杯精品美式」買2送2；還有5/20當日限定，購買「酷聖石mini系列」指定品項可享買1送1，原價59元平均30元開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11迎接520告白日！APP行動隨時5/18日起至24日，特大杯拿鐵11杯、特大杯美式14杯、咖啡珍珠歐蕾10杯、冰淇淋紅茶12杯、風味摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾任選11杯，組合通通優惠價520元。
APP行動隨時精品咖啡系列，還有5/18日起至24日「大杯精品美式」買2送2，可寄杯、可跨店取。門市30日前，門市大杯精品美式、大杯精品拿鐵，任選第2杯半價。
5/20當天，7-11「酷聖石mini系列」買1送1，相較於COLD STONE店內的人氣商品8盎司冰淇淋，全新的mini尺寸僅1/4大小，份量適中，迷你杯單球冰淇淋原價59元，配料還可自行加購搭配小熊軟糖、OREO、夾心奶油餅乾等。
全家也在夏季特地將西西里咖啡升級，推出特大杯「西西里氣泡美式」，加入小分子氣泡水口感夠升級，原價80元，即起至6/30前嚐鮮價69元。