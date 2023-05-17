公布參考民調數據　國民黨：一致顯示侯友宜最有可能勝選

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自4月18日起至5月14日針對各家民調所綜合比較的結果，黨內互比部分，侯40.50%、郭31.66%，侯贏郭8.84%；政黨對決部分，侯37.0%、賴37.9%，侯輸0.9%；郭 36.6%、賴38.5%，郭輸1.9%。三人參戰部分，侯友宜25.16%、柯文哲21.93%、賴32.41%，侯輸賴7.25%；郭22.78%、柯20.81%、賴32.58%，郭輸賴9.8%。利用國民黨行之有年的公式，以對比85%與互比15%計算侯郭之綜合評比，結果是侯友宜51.15%、郭台銘48.85%，侯贏郭2.3%。
文傳會表示，針對黨籍縣市首長與立委提名同志之徵詢結果，國民黨籍縣市首長共13人（不含侯本人），其中支持侯友宜10人、支持郭台銘1人、支持黨中央決定人選2人；黨籍立委與截至上週之立委提名人共57人，支持侯友宜22人、支持郭台銘13人、支持黨中央決定人選22人。
文傳會強調，以上民調數據的統計期間都是在郭台銘於4月18日發表希望給他30天時間之宣言之後，而這三項標準自始都跟侯、郭兩人充分溝通說明，最終這三項指標一致顯示，侯友宜最有可能在大選中擊敗對手。
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