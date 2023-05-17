藍徵召侯友宜參選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

公布參考民調數據　國民黨：一致顯示侯友宜最有可能勝選

▲國民黨徵召侯友宜參選2024總統，綠營高層評論侯是沒有願景、政策的人。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.17）
▲國民黨徵召侯友宜參選2024總統，綠營高層評論侯是沒有願景、政策的人。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.17）

記者翁子竣／台北報導

國民黨今（17）日下午提名徵召新北市長侯友宜參選2024總統，同時宣告鴻海創辦人郭台銘正式出局。文傳會稍早開記者會說明，綜合4月中以後12項民調、13名黨籍直轄市與縣市長意見，及57位黨籍中央民代與已獲提名的區域立委參選人的意向調查。綜合評比顯示，侯友宜51.15%支持度勝郭台銘48.85%，差距達2.3%，顯示侯友宜最有可能在大選擊敗對手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
說明內參民調差距，文傳會發新聞稿指出，國民黨5月份內參民調，樣本數4501份，黨內互比部分，侯友宜40.77%、郭台銘31.77%，侯贏9%；政黨對決部分，侯36.7%、賴34.27%，侯贏2.43%；郭36.9%、賴35.63%，郭贏1.27%；三人參戰部分，侯友宜25.43%、柯文哲25.27%、賴清德30.4%，侯輸賴4.97%；郭25.57%、柯23.97%、賴31.2%，郭輸賴5.63%。

自4月18日起至5月14日針對各家民調所綜合比較的結果，黨內互比部分，侯40.50%、郭31.66%，侯贏郭8.84%；政黨對決部分，侯37.0%、賴37.9%，侯輸0.9%；郭 36.6%、賴38.5%，郭輸1.9%。三人參戰部分，侯友宜25.16%、柯文哲21.93%、賴32.41%，侯輸賴7.25%；郭22.78%、柯20.81%、賴32.58%，郭輸賴9.8%。利用國民黨行之有年的公式，以對比85%與互比15%計算侯郭之綜合評比，結果是侯友宜51.15%、郭台銘48.85%，侯贏郭2.3%。

文傳會表示，針對黨籍縣市首長與立委提名同志之徵詢結果，國民黨籍縣市首長共13人（不含侯本人），其中支持侯友宜10人、支持郭台銘1人、支持黨中央決定人選2人；黨籍立委與截至上週之立委提名人共57人，支持侯友宜22人、支持郭台銘13人、支持黨中央決定人選22人。

文傳會強調，以上民調數據的統計期間都是在郭台銘於4月18日發表希望給他30天時間之宣言之後，而這三項標準自始都跟侯、郭兩人充分溝通說明，最終這三項指標一致顯示，侯友宜最有可能在大選中擊敗對手。

更多「侯友宜參選總統」相關新聞。

「繞了一圈還是侯友宜！」　趙少康批朱立倫：耍弄郭台銘！

內幕／朱立倫帶侯友宜親自到郭家拜會郭台銘　低姿態促成團結

藍徵召侯友宜參選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

被徵召參選總統　侯友宜先感謝郭台銘、高喊大破大立讓政黨輪替

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀