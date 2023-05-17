照顧失能者別只「幫他做」！　居家服務與復能訓練銜接防退化

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照顧失能者重訓練 別只「幫他做」不治本林爺爺出院後七天內，居家服務員即到宅協助洗澡、洗頭、關節活動，物理治療師也指導居家服務員與媳婦學習維持坐姿、下床轉位至輪椅技巧。兩周後，林爺爺從需要協助翻身、坐起、穿脫背架，已進步到可以自己坐在床邊，轉位到輪椅上，也能自己進食、洗漱，林爺爺對恢復自我照顧能力感到滿意，自信心提升，家屬也能放心返回職場。
奇美醫療財團法人奇美醫院出院準備專任護理師鍾家媛指出，「生病的人需要他人照顧」是國人根深蒂固的觀念，對於照顧年長者仍以「幫他做」的照顧觀念為主，長期下來失能者缺乏練習與活動的機會，失能與被照顧的需求反而更多，也同時忽略了年長者的自主性與尊嚴；反觀林爺爺與吳阿嬤在長照居家復能服務的協助下，逐漸恢復自我照顧能力與活動功能。
善用個案潛能 維持個案現有能力最佳化專任護理師鍾家媛說明，復能服務是以個案自己看重的活動項目為目標，如此才能激發個案接受的訓練動機，舉例來說，若個案自己的目標是能去上廁所，治療師的計畫就是指導照顧者在個案有如廁需求時，依其能力協助個案練習坐起、使用助行器站起，再從使用便盆椅，逐漸到使用助行器走到廁所，因為每天有多次的如廁，都是練習的機會，個案的動作、平衡與行走能力將逐漸進步。
復能服務的主要對象以近期功能退化、有潛能可以進步的個案為主，個案須有學習能力，能聽得懂並遵從指令，另外，個案與照顧者的復能訓練意願也很重要，動機越高，訓練成功的機會也越高。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57815
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