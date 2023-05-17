英國電信鉅頭Vodafone裁員1.1萬人！分3年實施 集團史上最大規模
英國電信鉅頭Vodafone，16日宣佈將裁員1.1萬人，分成3年實施，這是集團史上最大規模的裁員，Vodafone目前全球總員工約10萬4千人，裁員數額約達到全球人力的10％。今年1月甫上任的新任CEO德拉瓦萊（Margherita Della Valle）表示，「我們的表現還不夠好」，為了持續發展，公司必須做出改變以提高競爭力。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，德拉瓦萊指出「我們的優先任務是客戶、簡單和增長。我們將簡化我們的組織結構，減少複雜性以重新獲得我們的競爭力」。
Vodafone最新的財報數字顯示，上年度的銷售額為457億歐元，與之前大約持平，不過稅前利潤下降。Vodafone曾在今年早些時候在義大利裁員1000人、在德國1300人。
Vodafone前執行長在去年底離職，而德拉瓦萊到任後努力推動公司轉型，先將總部裁員500人，之後又宣布德國與義大利的小規模裁員，不過在全球景氣不佳下，仍必須執行大規模裁員計劃。今年以來許多大公司紛紛實施裁員，而Vodafone這次的裁員計劃，也是繼Google、Meta等科技業之後，又一次規模上萬人的裁員行動。