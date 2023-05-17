陳沂狠罵莫莉拉扯IU是「變態跟蹤狂」 網紅勸：壞習慣改一改
時尚圈風波不斷，繼王思佳被質疑拿愛馬仕假包，淚灑直播之後，網紅莫莉在韓國首爾精品活動上拉扯IU的手，也被痛罵「丟臉丟到韓國去」，熱愛評論時事的陳沂公開在臉書上談論此事，狠批莫莉為了合照不擇手段，根本像是變態跟蹤狂一樣，「一路尾隨IU，超可怕的」；網紅「時尚編輯的真心話」也爆料她之前以相同手法猛戳丁海寅，早就有騷擾前科，「壞習慣應該改一改」。
記者江芷稜/綜合報導
莫莉經常出席國際精品活動，成為台灣時尚重量級網紅，向來主動出擊的她，經常曬出跟明星的合影，網紅「時尚編輯的真心話」爆料，莫莉不只對IU出手，年初丁海寅來台參加精品活動，莫莉偷偷戳了他手臂好幾次，當時丁海寅與他人交談並未注意到，過程被媒體記錄下來，忍不住開酸「個人行為不用連累到品牌和雜誌，而且老實說，她的確是台灣很有代表性的KOL，能走出國際就那一兩個，這是實話，壞習慣改一改就好，否則我沒有想要被這種台灣之光代表」。
陳沂也在臉書上指責莫莉和IU裝熟，還緊緊抓住人家手腕，「IU表情明顯尷尬不自在，她還是抓著不放，後來被保鑣分開。網友從其他側拍發現她像變態跟蹤狂一樣，一路尾隨IU，超可怕的」。她認為莫莉從《大學生了沒》出道後，沒有任何作品，莫名成為時尚網紅，出席各大活動，背後可能有很好的資源，「代表作可能就是到秀場追星，騷擾明星跟明星拍照這樣」。
由於IU人氣超高，莫莉舉動在網路引起公憤，粉絲攻佔她的臉書，怒罵「女神的手怎麼可以亂摸！ 禮貌很重要啊！」、「原來明星合照是這樣來的啊」、「趕快去學禮貌兩個字怎麼寫」、「能躍上國際舞台卻失了基本禮儀，請不要為了流量而丟了台灣人的臉，希望你能好好道歉並注意自己的行為」，不過目前莫莉尚未回應評論。