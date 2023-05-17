黃子佼曝1歲愛女「驚人存款數字」！揭第二胎進度：未來7天是關鍵
藝人黃子佼、陳明珠今（17）日出席天使心家族公益記者會，2020年與孟耿如結婚的他，去年迎來女兒玉米，他受訪時談到即將滿一歲的玉米近日推出了全新LINE貼圖，是玉米的乾媽送給她的週歲禮物，更承諾貼圖下載的全部收益將會捐給天使心家族：「謝謝目前已經下載的朋友，這是最好的過生日的方式！」此外，黃子佼也透露玉米現在的存款大約有六位數：「出生、滿月、過年的紅包，大約是六位數，感謝那些叔叔、阿姨和乾媽！」更揭開第二胎的進度。
記者郭佩蓉/綜合報導
黃子佼今日出席公益記者會，表示他過去都會提醒身邊的弟弟妹妹們，像是豪平、大天、文綺等，「我都不斷提醒他們一定要善用自己的知名度，多多少少做一些公益的代言，今年就輪到明珠了，明珠剛好在客語屆一直都很有影響力，希望她能夠幫我們在客家的領域爭取更多關注與善款。」陳明珠也說：「客家人其實也是非常願意幫助需要幫助的人，最主要也是因為佼哥他以身作則。」
黃子佼也談到明（18）日將替滿周歲的女兒舉辦抓周宴，心情非常緊張，後天要出國更是忐忑不安：「人生第一次為女兒停工七天，第一次不是過年休這麼多天，後天出國，明天抓周，都『挫咧蛋』！」而此次放七天長假，對於黃子佼來說，更是除了過年以外第一次放這麼多天，讓他忍不住直呼：「因為我是工作狂，七天你知道少賺多少、多花多少嗎？但難得有這麼特別的機會。」也透露希望女兒抓周能抓到「現金」：「這樣以後我就不用太擔心她，我覺得太太講得很好，盡量不要抓太浮誇的，希望她能安穩長大，不要太大風大浪。」
至於先前炎亞綸自爆報稅近千萬、曾國城繳稅500萬，黃子佼則笑說：「我不相信他們已經算出來了啦，因為那單據都會超多！」對於出道30幾年的他來說，報稅其實也很習慣：「某種程度上來講，稅繳愈多，也是對社會貢獻多一些，這些貢獻又能造福一些人，我是比較正向去想，多多益善，繳得愈多代表能力愈強，是值得開心的事，不要為了繳高繳低而難受或沮喪。」最後，被問到有沒有計畫與太太再拚第二胎，黃子佼也說：「先把未來七天先過完，未來七天是關鍵性的七天，希望順利抓周、旅遊，再來跟大家進一步分享。」