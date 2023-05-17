兩岸論述、整合等問題待解　侯友宜參選總統考驗才正開始

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黨內人士分析，由於侯友宜應會選擇帶職參選，新北市政的議題會一路伴隨正個選戰，像是侯友宜日前出訪新加坡，新北就發生重大槍案，未來若新北發生重大事件，勢必會成為民進黨攻防的重點，該人士也以前新竹市長林智堅參選桃園市長一案說明，林智堅在桃園選戰期間，新竹市施政都成為檢驗焦點。
除了要如何兼顧市政及選戰之外，更重要的是，侯友宜參選總統後，要面對的不只是新北市相關議題，而是更進一步到國政議題，面對的媒體也從地方型轉為全國焦點。
侯友宜過去在敏感的兩岸論述、國際關係以及能源議題上，常常都以「侯侯作歹誌」等罐頭式回應，讓外界常常對此做文章，甚至譏諷侯友宜是侯侯Gpt只會制式的回答。
黨內人士認為，侯友宜在論述這一塊勢必要與黨中央合作，論述的框架不超過智庫幫忙擬定的政策白皮書，論述主張回到國民黨的基本原則，像是捍衛中華民國、堅持九二共識，以及黨主席朱立倫的親美友日和中路線，才不會被對手多做文章。
核能議題也勢必成為攻防重點，因為侯友宜過去在核電的主張與黨內主流意見有極大的落差，國民黨主張以核養綠，但侯友宜卻堅持沒有核安就沒有核電，未來在核能論述要如何與黨內整合也是一大關鍵。
最後，侯友宜必須修補與黨內的關係，侯友宜過去一直與國民黨保持距離，在四大公投期間，侯友宜始終不表態及輔選不力，引發深藍不滿及黨內詬病。侯友宜因為警長形象，也始終與黨內地方派系保持距離，但競選總統需要團結一切能團結的力量，侯友宜勢必得放低姿態，與黨內各界站在一起。
侯友宜是否能與郭台銘真正整合也是重點，侯友宜必須放低姿態，尋求與郭台銘的合作，才可能贏得勝選。
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