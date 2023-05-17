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12組入選微軟新創加速器　陳其邁盼協助在地企業解決問題

▲高雄市長陳其邁與台灣微軟總經理卞志祥、經濟部中企處主秘謝戎峰等多位業界代表今天均出席「亞灣雲平台微軟新創加速器」啟動記者會，為高雄的科技創新發展注入新的動力。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁與台灣微軟總經理卞志祥、經濟部中企處主秘謝戎峰等多位業界代表今天均出席「亞灣雲平台微軟新創加速器」啟動記者會，為高雄的科技創新發展注入新的動力。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

第二屆亞灣雲平台「微軟新創加速器」活動今(17)日起跑，會中除公布12組新創團隊入選名單外，也將聚焦協助團隊採用Open AI服務進行方案開發，輔導潛力應用方案對接微軟國際客戶與各國市場，雙向強化技術與市場能量，高效帶動新創成長。市長陳其邁也期待透過人工智慧技術的進一步發展，協助高雄在地企業解決各種問題。

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▲關心高雄市的新創科技產業發展，市長陳其邁在現場參觀入選廠商展示攤位，並聽取廠商的說明。（圖／高市府提供）
▲關心高雄市的新創科技產業發展，市長陳其邁在現場參觀入選廠商展示攤位，並聽取廠商的說明。（圖／高市府提供）
為推動亞灣雲端新創生態系，高雄市政府、經濟部中企處、臺灣微軟與中山產發中心去年攜手舉辦首屆「亞灣雲平台微軟新創加速器」，培育16家新創促成9案合作。高雄市長陳其邁與台灣微軟總經理卞志祥、經濟部中企處主秘謝戎峰等多位業界代表出席「亞灣雲平台微軟新創加速器」啟動記者會，為高雄的科技創新發展注入新的動力。

陳其邁表示，高雄過去鋼鐵、石化、螺絲等產業興盛，生意人常常像電影007一樣拿著手提箱出國推銷產品，因應客製化需求提供多元化商品，從原料到產品形成全球最大、最完整的「螺絲窟」生態系；未來市府將提供完整解決方案，讓大家在家裡就能做全世界的生意。

陳其邁強調，數位轉型是淨零轉型的必經之路，才有足夠證據對接歐盟CBAM等國際碳稅要求，感謝微軟加碼投入Azure OpenAI資源，讓生成式AI產業應用加速落腳南台灣，這意味著新技術應用將協助高雄數位及淨零轉型，樂觀的人將從中找到機會，市府一定會打造完整生態系，提升產業競爭力。

陳其邁感謝經濟部支持亞灣發展，他說，1.0計畫已吸引微軟等130家企業進駐，協助企業鏈結國際，讓新創有更好發展；2.0計畫日前也獲行政院核定通過，7年將投入新台幣170億元資源，規劃引進更多如鴻海、仁寶等大型系統整合商。

卞志祥表示，微軟近年持續在地深耕，並連續兩年在高雄亞灣推動微軟新創加速器計畫，活絡創新能量。隨著今年生成式Al 如海嘯般的熱潮席捲，Al相關應用更是新創團隊突破市場隔閡的關鍵，微軟將持續以新創團隊角逐國際的最佳夥伴之姿，並透過 Azure OpenAl 服務等領先技術的輔助，打破資源與市場限制，擁有更大的競爭優勢與創新可能。

高雄市政府經發局表示，首屆亞灣雲平台微軟新創加速器培育16家各領域新創，透過微軟通路促成10案產業合作，推動2家新創走向國際市場。

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