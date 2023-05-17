12組入選微軟新創加速器　陳其邁盼協助在地企業解決問題

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陳其邁表示，高雄過去鋼鐵、石化、螺絲等產業興盛，生意人常常像電影007一樣拿著手提箱出國推銷產品，因應客製化需求提供多元化商品，從原料到產品形成全球最大、最完整的「螺絲窟」生態系；未來市府將提供完整解決方案，讓大家在家裡就能做全世界的生意。
陳其邁強調，數位轉型是淨零轉型的必經之路，才有足夠證據對接歐盟CBAM等國際碳稅要求，感謝微軟加碼投入Azure OpenAI資源，讓生成式AI產業應用加速落腳南台灣，這意味著新技術應用將協助高雄數位及淨零轉型，樂觀的人將從中找到機會，市府一定會打造完整生態系，提升產業競爭力。
陳其邁感謝經濟部支持亞灣發展，他說，1.0計畫已吸引微軟等130家企業進駐，協助企業鏈結國際，讓新創有更好發展；2.0計畫日前也獲行政院核定通過，7年將投入新台幣170億元資源，規劃引進更多如鴻海、仁寶等大型系統整合商。
卞志祥表示，微軟近年持續在地深耕，並連續兩年在高雄亞灣推動微軟新創加速器計畫，活絡創新能量。隨著今年生成式Al 如海嘯般的熱潮席捲，Al相關應用更是新創團隊突破市場隔閡的關鍵，微軟將持續以新創團隊角逐國際的最佳夥伴之姿，並透過 Azure OpenAl 服務等領先技術的輔助，打破資源與市場限制，擁有更大的競爭優勢與創新可能。
高雄市政府經發局表示，首屆亞灣雲平台微軟新創加速器培育16家各領域新創，透過微軟通路促成10案產業合作，推動2家新創走向國際市場。