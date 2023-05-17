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- 第一種是限制果蠅飲食中支鏈胺基酸 (BCAA) 攝取量，尤其是異白胺酸 (Isoleucine)，然後讓果蠅吃自由地吃酵母或含糖食物。結果發現，相較於高 BCAA 組，低 BCAA 組的果蠅偏愛吃酵母，而這是用來衡量飢餓感的指標，當果蠅一輩子吃低 BCAA 飲食時，壽命明顯較高。
- 第二種是用特殊的技術，讓果蠅暴露在紅光下，活化控制飢餓相關的神經元，導致食慾提升2倍，壽命比對照組的果蠅長得多。
簡單來說，這項研究證實了，只要夠餓，就算沒有少吃，也能活得久，單純地「飢餓感」本身就能影響果蠅大腦中特定基因的表現，進而調節進食行為、延緩老化速度。
對此，Heho 營養師劉思妤說，人與人之間都有差異了，更何況是不同物種？儘管不斷創造飢餓感，足以讓果蠅的壽命延長，但同樣地結果不能直接套用在我們身上，人類的大腦和進食行為複雜許多，需要更多的研究來確認飢餓感、飲食與壽命的關聯。
抗衰老食物有哪些？多吃「這 8 種」抗氧化營養素
有沒有什麼方法可以減緩衰老這個過程呢？劉思妤營養師表示，我們沒有辦法阻止老化，但至少可以慢慢地、健康地變老。
先從每天的三餐開始調整，均衡攝取六大類食物，吃好，不要吃太多，也不要吃太少，再輔以抗氧化營養素，是決定老化速度的關鍵。
抗氧化營養素包括，維生素 C、維生素 E、類胡蘿蔔素、茄紅素、銅、鋅、硒、鐵等，確保飲食中有足夠的抗氧化營養素，有助於清除體內過多的自由基，達到抗衰老的效果。
食物來源
- 維生素 C：芭樂、奇異果、橘子、聖女番茄、柳丁。
- 維生素 E：大豆油、玉米油、黑芝麻油、杏仁。
- 類胡蘿蔔素：紅蘿蔔、南瓜、青花菜、玉米、甜椒。
- 茄紅素：蕃茄、紅西瓜、葡萄柚。
- 銅：堅果、豆類、香菇。
- 鋅：牡蠣、貝類、肝臟、南瓜子。
- 硒：海鮮、雞蛋、菇類、腰果。
- 鐵：肝臟、牛肉、豬血、鴨血。
營養師提供民眾大方向的基本原則，來設計每日的菜色內容，差不多就是以下幾個重點：
- 每天至少要有 1/3 以上來自未精緻的澱粉類食物，例如：早餐吃白吐司，午、晚餐的主食可以選擇糙米飯或地瓜，用粗食代替精緻澱粉。
- 每天都要吃 5 種顏色的蔬果，紅、黃、綠、黑、白，不同顏色的蔬果，含有不同的植化素。
- 每週至少吃 2 次富含Omega-3脂肪酸的魚類，像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚。
- 烹調用油選擇不飽和脂肪酸含量高 ( > 85% ) 的植物油，包括大豆油、芥花油、葵花油、橄欖油、葡萄籽油等。
- 使用抗發炎的天然辛香料，取代鹽、精緻糖的添加，蔥、薑、蒜、薑黃、九層塔、肉桂、辣椒都是好選擇。
- 少吃容易促發炎、加速老化的加工食物，如熱狗、麵包、薯條、蛋糕等。
Effects of hunger on neuronal histone modifications slow aging in Drosophila
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 餓肚子能長壽？權威期刊《Science》揭飢餓感能延緩衰老！抗老食物「這樣」吃