週四北台灣飆破36度！「全台悶熱」超難受 雨彈越晚炸越猛
陽光露臉的好天氣明天就要慢慢消失了！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明（18）日各地高溫會比今（17）日上升攝氏1至2度，不過受到「梅雨季第3波鋒面」接近，以及西南風影響，西半部地區將開始出現雨勢，且「越晚越明顯」，台東地區則要注意「焚風」出現，雨勢最強的時間點落在週五（5/19），全台各地降雨機率大增，預計週六（5/20）才會慢慢趨緩。
記者張志浩/綜合報導
黃恩鴻指出，今日各地天氣炎熱，白天高溫普遍超過攝氏30度，南部更是互飆最高溫，攝氏36度以上高溫頻頻出現，不過明日因西南風影響，南部低區氣溫略降，反而是台北、桃園、花東等地將出現攝氏36度或以上的高溫，各縣市平均高溫則落在攝氏33至35度、低溫為攝氏23至25度。
雖然溫度感受炎熱，但受到鋒面影響，天候狀況其實沒有非常好，黃恩鴻說明，明天清晨至上午，中南部地區就會有零星短暫陣雨，午後西半部平地及其它山區也有局部短暫雷陣雨，入夜後，整個西半部地區都轉為有局部短暫陣雨或雷雨的型態，請民眾特別注意。
週五開始鋒面抵達影響，週五至週六白天，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區不排除因對流發展旺盛，會有局部較大雨勢，一直到週六晚上後，降雨才會稍稍減緩。下週日（5/21）算是降雨的小空擋，但下週一（5/22）馬上又有另一道鋒面接近，西半部轉有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨，民眾近期外出務必攜帶雨具。